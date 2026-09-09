Mientras que hay temas que son dolores de cabeza en viajes, los turistas tienen en la mira un espacio que sobresale por lo elegante y único dentro de las posibilidades en Colombia.

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Isla Corona (ver mapa) figuró durante años como un majestuoso destino caribeño reservado exclusivamente para un grupo muy reducido de viajeros privilegiados.

Ubicada estratégicamente frente a la costa de Colombia y protegida bajo un riguroso enfoque ecológico, la isla operó desde el año 2021 únicamente mediante invitaciones selectas.

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Sin embargo, el panorama cambió de forma radical y este impresionante paraíso tropical abrió finalmente sus fronteras al público en general.

El lugar ofrece ahora 10 espectaculares bungalows con un diseño estilo tiki y una vista directa hacia el mar, construidos especialmente para alojar a dos personas.

Cada una de estas exclusivas unidades de alojamiento cuenta con acceso privado a la playa y un jacuzzi propio para el descanso de los usuarios.

La tarifa estipulada para el hospedaje incluye el transporte marítimo de ida y vuelta desde la ciudad de Cartagena en una lancha rápida. El paquete contempla además el servicio de desayuno, almuerzo, cena y el consumo libre de cerveza Corona durante toda la estancia.

Para quienes no buscan hospedarse durante varios días, los viajeros pueden adquirir pases de un día con la modalidad de todo incluido.

Estas entradas individuales tienen un valor fijado en 163 dólares (unos 508.000 pesos) e incluyen el traslado ida y regreso por vía marítima.

Los visitantes que adquieren este pase diario cuentan con acceso a una cama de playa, una confortable tumbona y un almorzado completo de tres platos a la carta.

La experiencia busca ir mucho más allá de ofrecer unas simples horas de descanso frente a las olas del océano.

Isla Corona está concebida como un espacio exclusivo diseñado únicamente para adultos que combina armónicamente la naturaleza, la gastronomía local y el bienestar.

El complejo alberga un restaurante especializado en rescatar los sabores e ingredientes locales de la región del Caribe.

También cuenta con el Sunclub, un dinámico bar al aire libre ubicado en el extremo sur, idóneo para disfrutar de bebidas y música durante el atardecer.

En la zona central de la isla existe un área pacífica sobre la arena, donde el sonido de las olas se mezcla con el canto de guacamayas y monos tití.

La intención principal es que los visitantes vivan una experiencia completamente alejada del ruido urbano y muy conectada con el entorno natural.

Durante su estadía, los huéspedes tienen la opción de realizar actividades deportivas al aire libre como yoga, paseos en kayak y sesiones de paddle surf.

Igualmente se desarrollan experiencias enfocadas en la conservación ambiental, como la siembra de manglares y la restauración de arrecifes de coral.

“Con paisajes impresionantes, prácticas sostenibles y actividades al aire libre inmersivas, invitamos tanto a ecoturistas como a entusiastas de los viajes a explorar este entorno único”, explicó Clarissa Pantoja, vicepresidenta global de Corona, según recogió Travel + Leisure.

La sostenibilidad ambiental representa indiscutiblemente el atractivo más sobresaliente dentro de toda la propuesta turística del complejo.

Isla Corona ostenta el título de ser la única isla del mundo galardonada con el Sello Azul de tres estrellas otorgado por la organización Oceanic Global por su esfuerzo en la erradicación total de plásticos de un solo uso.

Las instalaciones operan gracias a sistemas de paneles solares para la generación de energía limpia y están construidas mediante técnicas artesanales tradicionales.

El territorio sirve también como un escenario clave para la observación responsable de tortugas marinas en su hábitat.

Los usuarios interesados pueden llevar a cabo el viaje desde la capital de Bolívar para disfrutar una experiencia especial.

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