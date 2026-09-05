Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, en su más reciente visita a Buga, Valle del Cauca, presentó un plan destinado a impulsar la reactivación económica en las zonas perjudicadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Conforme a la información publicada por El Espectador, el mandatario dispuso un fondo de 40.000 millones de pesos colombianos (COP) enfocado en apoyar microempresas, comercios y el sector turístico, duramente golpeados por la emergencia natural. Según detalló, de estos recursos, 30.000 millones serán accesibles mediante créditos que servirán para mantener nóminas, cubrir arriendos, pagar a proveedores y restablecer inventarios, así como para la recuperación de locales, maquinaria y otros bienes esenciales para la actividad productiva.

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Además, De la Espriella contempló una partida de 10.000 millones de pesos en capital semilla, diseñada exclusivamente para ciudadanos interesados en emprender nuevos negocios en las regiones impactadas. Este anuncio se realizó durante un recorrido que incluyó la Basílica del Señor de los Milagros —un ícono religioso y cultural del municipio—, la Institución Universitaria Técnica para el Desarrollo Profesional y el corregimiento de Pueblo Nuevo, espacios donde compartió de cerca con los habitantes afectados.

En materia de reconstrucción, el presidente anunció inversiones específicas para la Basílica del Señor de los Milagros, emblema local que también sufrió daños tras el sismo. De la Espriella indicó que ya fueron asegurados 1.200 millones de pesos para las primeras labores de restauración. Adicionalmente, se están gestionando 5.000 millones adicionales en colaboración con el sector privado, lo que sumará un total de 6.200 millones para devolverle la funcionalidad y el valor simbólico a este lugar de fe. Durante la jornada, el mandatario entregó 300 títulos de propiedad y gestionó cerca de 3.265 millones en subsidios para permitir que 64 familias accedan a viviendas rurales.

El presidente remarcó su disposición a seguir apoyando a las comunidades afectadas, sin distinciones políticas, asegurando que el gobierno se mantendrá presente durante el proceso de recuperación. Finalmente, anticipó que la próxima semana serán condecorados miembros de la Policía y Fuerzas Militares que participaron en recientes operativos contra estructuras criminales, como reconocimiento a su labor en medio de las dificultades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ayudas económicas anunciadas para los afectados por el terremoto en Buga?

De acuerdo con El Espectador, el gobierno dispuso 40.000 millones de pesos para apoyar microempresas, comercios y turismo, y 10.000 millones más como capital semilla para emprendimientos. También se entregarán créditos y recursos enfocados en restaurar la productividad de la región y reconstruir infraestructuras, como la Basílica del Señor de los Milagros, que recibirá 6.200 millones de pesos en total.

¿Cómo accederán las familias rurales a los subsidios de vivienda tras el terremoto?

El anuncio oficial informa que se gestionaron 3.265 millones de pesos en subsidios destinados a facilitar el acceso a vivienda rural a 64 familias que resultaron afectadas. La entrega y gestión de estos recursos forman parte de la estrategia de respuesta inmediata del gobierno para atender la situación habitacional generada por el sismo, detalló el presidente durante su visita a la zona.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.