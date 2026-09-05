La actividad sísmica volvió a llamar la atención en Colombia luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) contabilizara 1.717 sismos en un periodo de apenas 14 días. Los movimientos telúricos fueron registrados entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre, con varios de ellos percibidos por habitantes de distintas regiones del país.

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(Vea también: Revelan causas del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia; SGC explicó fenómeno que se presentó)

Aunque la cifra incluye eventos registrados en diferentes zonas, el comportamiento que más interesa a los expertos se encuentra en el sur del Chocó. Allí, después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, la actividad sísmica presentó características diferentes a las observadas habitualmente en una secuencia de réplicas.

El SGC explicó este comportamiento como un enjambre sísmico, debido a la distribución, profundidad, magnitud y evolución temporal de los movimientos. A diferencia de una cadena típica de réplicas, en este caso la frecuencia de los sismos no muestra una disminución progresiva.

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🗣Así ha temblado en Colombia en los últimos 15 días, del 21 de agosto de 2026 a las 12:00 a. m. hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m. Recuerden que ante la ocurrencia de un sismo, si lo sintieron, pueden reportarlo diligenciando el formulario de #SismoSentido que… pic.twitter.com/2j3dHuIFeu — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 5, 2026

Chocó concentra la mayor cantidad de temblores desde terremoto

Los movimientos se concentran en sectores de San José del Palmar, Istmina, Sipí, Medio San Juan y Litoral del San Juan, con profundidades de entre 30 y 60 kilómetros. Sus magnitudes han oscilado entre 0,8 y 4,4.

En esta zona, el SGC identificó cinco sismos superiores a magnitud 4. Estos movimientos dejaron 3.350 reportes de personas que los sintieron, con una intensidad máxima de 5, de acuerdo con los registros de la entidad.

Santander y Cauca también presentaron sismos

La actividad registrada durante esas dos semanas no se concentró únicamente en Chocó. En Los Santos, Santander, se presentaron dos movimientos destacados: uno de magnitud 5,1 el 26 de agosto y otro de 4,1 el 3 de septiembre.

En el área de influencia del volcán Puracé, en Cauca, también se registraron dos sismos, de magnitudes 4,1 y 4,3. Estos eventos acumularon más de 940 reportes de personas que aseguraron haberlos percibido.

La Red Sismológica Nacional mantiene el seguimiento de la actividad y el SGC señaló que cualquier cambio relevante será comunicado a las autoridades y a la ciudadanía. La entidad también recuerda que la ocurrencia de numerosos sismos no permite establecer una fecha o magnitud para un próximo terremoto, pues los sismos no pueden predecirse.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.