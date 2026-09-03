Un nuevo temblor fue registrado en la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2026 y provocó reportes de ciudadanos en diferentes puntos del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 42 kilómetros.

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Según la entidad, el epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, Chocó. El boletín actualizado fue emitido a las 6:32 de la tarde, hora local, como parte del seguimiento que adelanta el SGC a la actividad sísmica en Colombia.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3.7 en la tarde de hoy jueves?

Los primeros reportes ciudadanos muestran que el sismo se percibió en distintos municipios, incluso en zonas alejadas del epicentro ubicado en Chocó.

Una persona aseguró que el movimiento se sintió “muy fuerte” en Tasajera, mientras que desde Cali, Valle del Cauca, otro ciudadano indicó que lo percibió de manera muy leve.

También hubo reportes desde el Quindío. Usuarios señalaron que sintieron el temblor en Montenegro y Quimbaya. En este último municipio, una persona expresó su preocupación luego de percibir el movimiento.

En Yumbo, Valle del Cauca, también se registró un reporte de alguien que aseguró haber sentido el sismo.

Los testimonios ciudadanos permiten conocer cómo fue percibido el movimiento en diferentes lugares, aunque la intensidad con la que una persona siente un sismo puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las condiciones del terreno y las características de la edificación.

SGC invita a reportar si sintió el sismo

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico desde el lugar donde se encontraban.

Estos reportes son utilizados para complementar la información instrumental de la red de monitoreo y conocer las zonas en las que un sismo fue percibido por la población.

El SGC mantiene disponible su Visor de Sismos para consultar los eventos registrados en Colombia y recomienda a las personas reportar cuando hayan sentido un movimiento.

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