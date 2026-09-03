La historia de María Consuelo Córdoba volvió a llamar la atención en Colombia por las difíciles condiciones que enfrenta después de más de dos décadas de las consecuencias de un ataque con ácido. La mujer, de 58 años, atraviesa problemas económicos, dificultades de salud y un complejo proceso relacionado con su deseo de acceder a la eutanasia.

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En medio de la atención que despertó su caso, Natalia Ponce de León, reconocida por su trabajo en defensa de las víctimas de ataques con agentes químicos, se refirió a la situación y contó que desde su fundación han intentado acercarse a María Consuelo para ofrecerle acompañamiento.

Ponce explicó que su organización no es la única que ha buscado ayudarla. De acuerdo con su relato, también han intervenido entidades como la Secretaría de la Mujer y otras fundaciones interesadas en brindarle apoyo.

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“Conozco la historia de Consuelito hace mucho tiempo, desde la Fundación Natalia Ponce León hemos tratado de acercarnos para hacerle acompañamiento y acercamiento. Esa es nuestra misión”, indicó Ponce.

Sin embargo, la activista aseguró que María Consuelo actualmente no quiere recibir acompañamiento de fundaciones. “Me duele en el corazón porque es una situación muy dolorosa pero ella no quiere recibir ayuda de ninguna fundación”, manifestó Ponce al referirse a la decisión de la mujer.

María Consuelo enfrenta las secuelas del ataque ocurrido en 2000

María Consuelo fue víctima de un ataque con ácido en Bogotá en el año 2000, cuando tenía 32 años. Las lesiones le dejaron secuelas permanentes que afectaron principalmente su rostro y sus vías respiratorias, además de consecuencias psicológicas.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por un extenso proceso médico. Según la información conocida sobre su caso, se ha sometido a 87 cirugías reconstructivas y permaneció durante más de tres años hospitalizada de manera continua.

Los médicos del Hospital Simón Bolívar le indicaron que los procedimientos funcionales que podían practicarse ya se agotaron. Las intervenciones que todavía podrían efectuarse tendrían principalmente un propósito plástico y estético, pero sus costos representarían una dificultad debido a su situación económica.

A esto se suma la imposibilidad de conseguir un empleo estable debido a las limitaciones físicas que enfrenta. Por esa razón, María Consuelo ha recurrido a pedir dinero en diferentes plazas de mercado de Bogotá, entre ellas Abastos, Restrepo y Paloquemao, para conseguir recursos para su subsistencia.

La situación económica de María Consuelo Córdoba causa preocupación

El caso tomó nuevamente fuerza después de que María Consuelo manifestó públicamente su deseo de acceder a la eutanasia, decisión que relacionó con los problemas de salud y las condiciones que enfrenta después de años de tratamientos.

Capital Salud EPS informó que la mujer cuenta desde hace cuatro años con una autorización legal para acceder a la eutanasia, aprobada en 2022, por lo que no tendría que comenzar nuevamente ese trámite.

La entidad también indicó que continuará garantizando los servicios médicos que recibe actualmente y que respetará la decisión autónoma que María Consuelo tome frente a su proceso.

En paralelo, la atención pública sobre su historia ha provocado nuevas muestras de solidaridad. Entre ellas está la propuesta del empresario Arturo Calle, quien ofreció ayudarla con una vivienda y respaldo económico.

Para Natalia Ponce, sin embargo, el caso continúa siendo especialmente doloroso por las dificultades que atraviesa María Consuelo y porque, pese a los intentos de distintas organizaciones, actualmente no acepta el acompañamiento de fundaciones.

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