Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Arturo Calle, empresario colombiano, ha anunciado su intención de ayudar a María Consuelo Córdoba, una mujer que sobrevivió a un ataque con ácido hace 26 años en Bogotá y que, tras años de dolor y múltiples intervenciones médicas, decidió acceder a la eutanasia. Córdoba, de 58 años, ha tenido que pasar por cerca de 87 cirugías a lo largo de estas más de dos décadas. Actualmente vive en una habitación arrendada, situación que ha causado inquietud por la precaria calidad de vida en la que se encuentra.

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Frente a este panorama, Calle expresó públicamente su disposición de gestionar la compra de una vivienda para María Consuelo. El objetivo de esta propuesta es que Córdoba tenga un lugar propio y mejores condiciones para afrontar su vida diaria. La iniciativa del empresario fue dada a conocer después de que la historia de la mujer circulara por los medios, provocando una oleada de reacciones y visibilizando nuevamente los problemas que enfrentan las víctimas de este tipo de agresiones.

En medio del interés público suscitado por el caso, Capital Salud, la Entidad Promotora de Salud (EPS) de la paciente, informó que María Consuelo ya contaba con autorización para la eutanasia desde años atrás. Según explicó la EPS, tras revisar cuidadosamente el estatus de la paciente, se estableció que no es necesario iniciar un nuevo trámite para acceder al procedimiento. Asimismo, la entidad enfatizó que continuará garantizando los servicios médicos requeridos y respetando la decisión de Córdoba, dentro de los parámetros legales y médicos correspondientes.

La historia de María Consuelo está marcada por secuelas físicas severas y las dificultades económicas que ha enfrentado desde el ataque. Según ha relatado, ha dependido reiteradamente del apoyo de terceros para cubrir tratamientos, traslados y necesidades básicas. Ahora, la propuesta de Calle representa una opción para mejorar su situación habitacional, más allá de la decisión final sobre la eutanasia. Este caso, además, pone en evidencia los desafíos persistentes para las víctimas de ataques con ácido, quienes, años después de la agresión, continúan luchando por sobrevivir y afrontar las consecuencias físicas, económicas y emocionales de la violencia sufrida.

¿Qué ayuda ofreció Arturo Calle a María Consuelo Córdoba, víctima de ataque con ácido?

Arturo Calle manifestó públicamente su disposición a gestionar la compra de una vivienda para María Consuelo Córdoba, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y darle un lugar propio, independientemente de su decisión frente a la eutanasia.

¿María Consuelo Córdoba ya tenía autorización para la eutanasia según Capital Salud?

De acuerdo con Capital Salud, EPS encargada de su atención, María Consuelo Córdoba ya contaba con el aval necesario para acceder a la eutanasia desde hace años y no requería repetir el procedimiento administrativo para ejercer este derecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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