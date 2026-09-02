Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de La Candelaria impulsa una propuesta social bajo el nombre ‘Tejiendo Memorias, reconociendo derechos de las personas mayores’, dentro del marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El objetivo central de esta iniciativa consiste en establecer espacios de encuentro intergeneracional enfocados en la valoración, respeto y protección de los derechos de las personas mayores que residen en el centro de Bogotá, según información divulgada por las autoridades locales.

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Esta acción hace parte de una apuesta más amplia: el proyecto denominado ‘La Candelaria camina hacia la prevención de violencias, autonomía y cuidado con enfoque de igualdad para las mujeres y familias’. En dicho contexto, se pretende sensibilizar y formar a la ciudadanía acerca de los procesos de vejez y envejecimiento, desde una óptica que resalta la prevención de la violencia intrafamiliar. Además, se subraya la importancia de fomentar una cultura comunitaria que fortalezca los vínculos familiares y sociales, especialmente mediante el intercambio de vivencias y aprendizajes entre diferentes generaciones.

La propuesta se materializa a través de encuentros presenciales en los cuales participan personas de diversas edades, tales como padres, madres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños mayores de 10 años, personas mayores, integrantes de sectores sociales LGBTI, hombres y mujeres. Cada grupo tendrá la oportunidad de participar en cuatro sesiones, para un total de doce encuentros, organizados en tres grupos de 30 participantes, es decir, cobijando a 90 personas en total. Estas sesiones tendrán lugar en la Casa Comunitaria de La Concordia, situada en la Calle 12D # 3-22, empezando el martes 8 de septiembre de 2026. Los encuentros se realizarán los martes a las 8:00 a. m., y los jueves y sábados a las 2:00 p. m.

Las jornadas contemplan un total de 14 horas de actividades formativas. A quienes participen, se les ofrecerá un incentivo, refrigerio y un certificado de asistencia, lo cual busca motivar el compromiso y la continuidad en el proceso. Según palabras de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, la meta es “propiciar encuentros que nos permitan escucharnos, aprender juntos y fortalecer el respeto por los derechos de las personas mayores”, partiendo de que las experiencias de esta población enriquecen significativamente el tejido social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto ‘Tejiendo Memorias’ en La Candelaria, Bogotá?

El proyecto ‘Tejiendo Memorias’ en La Candelaria se basa en la creación de espacios de formación y diálogo entre generaciones para reconocer y fortalecer los derechos de las personas mayores. La iniciativa reúne a niños, jóvenes y adultos para compartir experiencias, prevenir la violencia intrafamiliar y fomentar el respeto intergeneracional.

¿Quiénes pueden participar en las sesiones de ‘Tejiendo Memorias’ y cuál es el cronograma?

Pueden participar padres, madres, adolescentes, jóvenes, niñas y niños mayores de 10 años, personas mayores y miembros de sectores sociales LGBTI de La Candelaria. El programa contempla 12 sesiones, divididas en tres grupos de 30 personas, a realizarse desde el 8 de septiembre de 2026 en la Casa Comunitaria de La Concordia, con horarios los martes a las 8:00 a. m. y jueves y sábados a las 2:00 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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