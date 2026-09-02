Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó este miércoles la primera línea del Metro de Bogotá, acompañado de Fernando Galán. Durante este recorrido, el mandatario ratificó el compromiso de su gobierno con la continuidad y el cumplimiento de las obras de infraestructura clave para la ciudad. De acuerdo con declaraciones citadas por El Espectador, De la Espriella fue enfático al afirmar que durante su mandato los compromisos del Estado se respetan y las obras como el metro de Bogotá tendrán el respaldo necesario para proseguir su ejecución. El jefe de Estado criticó la posibilidad de que proyectos de este calibre sean detenidos por motivos ideológicos, argumentando que paralizar infraestructuras vitales significa perjudicar a millones de ciudadanos que dependen de una movilidad eficiente.

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Además de refrendar el avance de la primera línea, De la Espriella expresó su intención de avanzar en las líneas dos y tres del metro, así como iniciar la línea cuatro. Para el mandatario, una ciudad como Bogotá, considerada la capital colombiana y una de las más importantes del país, no puede seguir perdiendo millones de horas de vida por cuenta de problemas en el desplazamiento urbano. Según El Espectador, el presidente hizo un llamado a la urgencia de construir una red sólida de transporte que responda al tamaño y relevancia de la ciudad.

En el marco del encuentro de alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), De la Espriella abordó otros temas de importancia nacional. Sostuvo que la seguridad es prioritaria para la calidad de vida urbana, resaltando que ninguna mejora en la infraestructura puede compensar la sensación de inseguridad. "Sin seguridad todo lo demás pierde valor", destacó, apuntando que la calidad de vida se ve seriamente reducida cuando los ciudadanos sienten miedo al salir de sus viviendas.

Sobre el tema de la paz, el presidente fue claro al afirmar que no dialogará con grupos terroristas y que la verdadera paz debe construirse bajo las leyes de la República y el amparo del Estado de derecho. Añadió que la acción del Estado será firme y dentro de la Constitución para enfrentar y derrotar el crimen en todas sus formas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del Metro de Bogotá para la movilidad de la ciudad?

El Metro de Bogotá es fundamental para mejorar la movilidad en la capital del país, ya que su implementación busca reducir el tiempo de desplazamiento de millones de ciudadanos. De acuerdo con lo expresado por el presidente Abelardo de la Espriella, una ciudad de la magnitud de Bogotá no puede continuar perdiendo horas valiosas debido a la congestión y falta de sistemas eficientes de transporte.

¿Qué postura ha adoptado el presidente De la Espriella respecto a la paz en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que la paz en Colombia no puede alcanzarse mediante el diálogo con grupos armados al margen de la ley. Según sus declaraciones recogidas por El Espectador, la paz debe lograrse fortaleciendo el Estado de derecho y utilizando las herramientas legales y constitucionales para combatir el crimen, rechazando cualquier forma de intimidación o resignación ante la violencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.