Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) convoca a la ciudadanía de Bogotá a ‘Toca que baile’, un taller dedicado a las danzas y tambores provenientes de África Occidental. De acuerdo con la información de Idartes, este evento gratuito contempla una experiencia enérgica y profunda en la que las personas podrán acercarse a los ritmos ancestrales para fortalecer el vínculo con el movimiento corporal y la tierra. La actividad está programada en la Casona de la Danza de Bogotá, un espacio reconocido por su trabajo en la promoción artística, y tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 4:00 de la tarde. El ingreso es sin costo, aunque requiere inscripción previa para asegurar la participación de los interesados, según lo indicado por el Instituto Distrital de las Artes.

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Durante el taller, se desarrollarán tres enfoques principales. El primero es la relación entre música e interpretación, donde se resalta la conexión directa entre los tambores y las danzas tradicionales de África Occidental a través de la ejecución simultánea. El segundo es el trabajo del cuerpo y el ritmo, que implica que las y los asistentes vinculen la percusión con el movimiento corporal, permitiendo una mayor expresión, energía y una sensación de libertad. El tercero tiene que ver con la conexión terrenal, para comprender la danza como un espacio de arraigo, presencia y construcción de comunidad.

La dirección del taller estará a cargo de Nubia Fernanda Varón e Iván Zapata, ambos con amplia trayectoria en el estudio y la promoción de las raíces africanas en el ámbito cultural. Nubia Fernanda Varón se desempeña como directora dancística, formadora e investigadora en expresiones corporales tradicionales. Por su parte, Iván Zapata, director general y musical, sobresale como músico y gestor cultural con especial interés en la percusión y la integración multidisciplinar.

Las actividades de ‘Toca que baile’ son impulsadas por el colectivo Arte SinPausa, que trabaja desde 2007 en la investigación y formación de artes de raíz africana. Según el historial de Arte SinPausa, han desarrollado obras y encuentros como POLIRRITMIA, Danza de Mujer y las Lunas Llenas de Tambor, además de organizar el Encuentro Multicultural ‘Gracias África’.

La cita es en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01, que según Idartes funciona como espacio de referencia para la cultura y el arte en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizará el taller ‘Toca que baile’ sobre danzas y tambores de África Occidental en Bogotá?

El taller ‘Toca que baile’ será una experiencia grupal basada en la interacción entre la música de tambores y la danza tradicional de África Occidental. Según Idartes, el evento incluirá el aprendizaje simultáneo de percusión y movimiento corporal, invitando a los asistentes a explorar la energía, la expresión y la conexión con la tierra a través del ritmo y el baile en comunidad.

¿Quiénes lideran el taller y cuál es la trayectoria del colectivo Arte SinPausa?

El evento será dirigido por Nubia Fernanda Varón e Iván Zapata, quienes hacen parte del colectivo Arte SinPausa. De acuerdo con la información disponible, desde 2007 este colectivo investiga y difunde las artes de raíz africana, desarrollando obras y encuentros que buscan fortalecer el reconocimiento y la formación en estas tradiciones culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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