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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) convoca a la ciudadanía de Bogotá a ‘Toca que baile’, un taller dedicado a las danzas y tambores provenientes de África Occidental. De acuerdo con la información de Idartes, este evento gratuito contempla una experiencia enérgica y profunda en la que las personas podrán acercarse a los ritmos ancestrales para fortalecer el vínculo con el movimiento corporal y la tierra. La actividad está programada en la Casona de la Danza de Bogotá, un espacio reconocido por su trabajo en la promoción artística, y tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 4:00 de la tarde. El ingreso es sin costo, aunque requiere inscripción previa para asegurar la participación de los interesados, según lo indicado por el Instituto Distrital de las Artes.
Durante el taller, se desarrollarán tres enfoques principales. El primero es la relación entre música e interpretación, donde se resalta la conexión directa entre los tambores y las danzas tradicionales de África Occidental a través de la ejecución simultánea. El segundo es el trabajo del cuerpo y el ritmo, que implica que las y los asistentes vinculen la percusión con el movimiento corporal, permitiendo una mayor expresión, energía y una sensación de libertad. El tercero tiene que ver con la conexión terrenal, para comprender la danza como un espacio de arraigo, presencia y construcción de comunidad.
La dirección del taller estará a cargo de Nubia Fernanda Varón e Iván Zapata, ambos con amplia trayectoria en el estudio y la promoción de las raíces africanas en el ámbito cultural. Nubia Fernanda Varón se desempeña como directora dancística, formadora e investigadora en expresiones corporales tradicionales. Por su parte, Iván Zapata, director general y musical, sobresale como músico y gestor cultural con especial interés en la percusión y la integración multidisciplinar.
Las actividades de ‘Toca que baile’ son impulsadas por el colectivo Arte SinPausa, que trabaja desde 2007 en la investigación y formación de artes de raíz africana. Según el historial de Arte SinPausa, han desarrollado obras y encuentros como POLIRRITMIA, Danza de Mujer y las Lunas Llenas de Tambor, además de organizar el Encuentro Multicultural ‘Gracias África’.
La cita es en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01, que según Idartes funciona como espacio de referencia para la cultura y el arte en la ciudad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo se realizará el taller ‘Toca que baile’ sobre danzas y tambores de África Occidental en Bogotá?
El taller ‘Toca que baile’ será una experiencia grupal basada en la interacción entre la música de tambores y la danza tradicional de África Occidental. Según Idartes, el evento incluirá el aprendizaje simultáneo de percusión y movimiento corporal, invitando a los asistentes a explorar la energía, la expresión y la conexión con la tierra a través del ritmo y el baile en comunidad.
¿Quiénes lideran el taller y cuál es la trayectoria del colectivo Arte SinPausa?
El evento será dirigido por Nubia Fernanda Varón e Iván Zapata, quienes hacen parte del colectivo Arte SinPausa. De acuerdo con la información disponible, desde 2007 este colectivo investiga y difunde las artes de raíz africana, desarrollando obras y encuentros que buscan fortalecer el reconocimiento y la formación en estas tradiciones culturales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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