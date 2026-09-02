La divulgación de accidentes de tránsito fatales en Colombia abre la puerta para que también se ponga bajo lupa algunos casos como un video en el que se observa una grave falta vial.

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Un registro audiovisual difundido en la red social X (antes conocido como Twitter) por Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, exhibió a una mujer conduciendo una motocicleta con tres menores a bordo sin elementos de seguridad.

Según lo expuesto por el cabildante capitalino, la peligrosa maniobra ocurrió en la concurrida calle 13. El hecho provocó profundo rechazo ciudadano por el nivel de imprudencia demostrado.

Transitar por esta arteria vial en un vehículo inadecuado para transportar múltiples pasajeros incrementa el riesgo de perder el control, pudiendo desencadenar un accidente con consecuencias fatales.

Diversos usuarios en internet manifestaron que estas conductas irregulares ocurren frecuentemente en la ciudad. Sin embargo, las autoridades de tránsito locales aún no imponen controles o sanciones efectivas.

“Es algo que se puede ver a diario en estos vehículos eléctricos. Las señoras los utilizan para recoger a los hijos del colegio y nadie dice nada, incluso en las patinetas”, comentó un usuario.

El peligro provocado por esta infracción amenaza tanto a los ocupantes de la motocicleta como a los demás actores viales que circulan diariamente por la zona.

Por ello, la ciudadanía exige intervenciones urgentes a la Secretaría de Movilidad antes de que estas conductas deriven en hechos lamentables para la comunidad.

“Esto se está normalizando. El viernes vi también a una señora con tres niños llevándolos al colegio. Esto fue cerca de la Terminal del Norte. ¡¿Cómo es posible no pensar en la seguridad de sus hijos?!”, agregó otra persona.

Esto plantea la responsabilidad vial que se debe tener y cuáles son las infracciones y multas que se deben tener para este tipo de casos.

¿Cuál es la infracción por andar en moto con menores de edad sin casco?

En Colombia, transportar menores en motocicleta sin casco constituye una infracción de tránsito, identificada bajo el código C24.

Esta norma exige que todo acompañante, incluidos los niños, utilice casco de seguridad ajustado a su tamaño, además de chaleco reflectivo visible.

La regulación se enmarca dentro del Código Nacional de Tránsito Terrestre, encargado de establecer las condiciones de circulación en las vías del país.

Además, la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, prohíbe transportar en motocicleta a menores de 10 años, sin importar el trayecto recorrido.

Quienes incumplan esta disposición y sean sorprendidos llevando a un niño menor de 10 años deben pagar 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

En 2025, esa sanción económica equivale a 711.750 pesos colombianos, según cifras difundidas por medios especializados en movilidad y tránsito.

A partir de los 10 años, los menores pueden viajar como acompañantes, siempre que usen casco y permanezcan correctamente sentados en el vehículo.

También deben respetarse el número máximo de ocupantes permitido y la existencia de reposapiés adecuados según la estatura del menor.

El Ministerio de Transporte y distintas autoridades locales de tránsito han interpretado estas disposiciones para justificar sanciones ante el transporte irregular de niños.

La infracción puede implicar, además de la multa económica, la inmovilización inmediata del vehículo mientras se resuelve el proceso administrativo correspondiente.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que los motociclistas representaron el 62,43 % de los fallecidos en siniestros viales durante 2023.

Ese dato refuerza la relevancia de cumplir estrictamente las normas de seguridad, en especial cuando se trasladan menores como pasajeros.

Aunque no existe una edad mínima nacional explícita para transportar menores como pasajeros de moto, ciudades como Bogotá aplican restricciones distritales adicionales.

Estas medidas buscan reducir la exposición de los niños a accidentes graves, dada su mayor vulnerabilidad física frente a los adultos.

La normativa vigente representa un esfuerzo estatal por proteger a los menores de edad en un medio de transporte considerado de alto riesgo.

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