Por: Portal Bogotá

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La mañana de este martes 1 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá presenta serias complicaciones debido a una serie de eventos que afectan tanto la circulación vehicular como el normal funcionamiento del sistema de transporte masivo TransMilenio. De acuerdo con información oficial suministrada por las autoridades de movilidad de Bogotá, uno de los puntos más críticos se ubica en la avenida Ciudad de Cali con Calle 40B Sur, donde manifestaciones ciudadanas bloquean por completo los carriles exclusivos y mixtos en ambos sentidos, específicamente sobre la Troncal Américas. Como consecuencia directa, se suspendieron las rutas alimentadoras que conectan con el Portal Américas y se cerraron temporalmente estaciones como Tibanica, Laureles, Islandia y Biblioteca Tintal, destacaron reportes de TransMilenio en la mañana.

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El bloqueo en la avenida Ciudad de Cali genera retornos en la Transversal 86, complicando aún más la movilidad para los usuarios, que deben buscar rutas alternas o esperar la normalización del servicio. Además, el cierre de las estaciones mencionadas extiende los retrasos, especialmente para quienes viajan de zonas como Soacha y Bosa, afectando tanto rutas troncales como TransMiZonales, según la información revisada en los comunicados de las empresas de transporte.

Otro foco de congestión se encuentra en la autopista Sur con carrera 68, sector de Venecia, donde las obras viales activas han restringido el paso y han obligado la intervención de gestores de tráfico para agilizar el flujo vehicular. Si bien hacia las 6:44 a. m. la situación empezó a mejorar, las condiciones persisten complicadas. De igual forma, la autopista Sur con avenida Bosa, en inmediaciones a la Terminal de Transportes sede Sur, mantiene paso restringido a un solo carril, situación que afecta gravemente el desplazamiento de rutas alimentadoras hacia el Portal Sur - JFK Coop. Financiera. Las demoras reportadas obedecen al avance de obras en la malla vial durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Por último, se reporta una emergencia controlada por incendio en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario o calle 13. El incidente, atendido rápidamente por el cuerpo de Bomberos de Bogotá, mantiene el paso restringido en dos de los tres carriles al norte con calle 13, y un flujo vehicular catalogado como medio-alto en la avenida Centenario. Unidades del Grupo Guía de Movilidad han intervenido para optimizar el tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios en la zona.

¿Por qué se suspendieron las rutas alimentadoras de TransMilenio en Bogotá hoy?

Las rutas alimentadoras que conectan con el Portal Américas y el Portal Sur de TransMilenio fueron suspendidas debido a manifestaciones que bloquean carriles en la avenida Ciudad de Cali y a restricciones por obras viales en la autopista Sur. Estas medidas buscan proteger la seguridad de los usuarios y del personal operativo mientras se resuelve la situación.

¿Qué vías presentan mayor congestión en Bogotá el 1 de septiembre de 2026?

Las vías con mayor congestión durante la mañana reportada son la avenida Ciudad de Cali con Calle 40B Sur por bloqueos de manifestantes, la autopista Sur con avenida Bosa a raíz de obras en la malla vial, y la autopista Sur con carrera 68 en el sector Venecia. Además, la avenida Ciudad de Cali con calle 13 sufrió congestión tras una emergencia por incendio, aunque la situación fue controlada por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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