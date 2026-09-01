Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El sistema de restricción vehicular conocido como "pico y placa" en Bogotá afecta de manera particular a los vehículos de carga que tengan más de 20 años de antigüedad. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la medida tiene un horario definido para los sábados, que va desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Durante estas horas, la circulación está regulada según el último dígito de la placa del vehículo, lo que implica una organización especial para quienes dependen de este tipo de automotores.

Sigue a PULZO en Discover

Para el mes de septiembre de 2026, la SDM estableció un calendario específico que ordena los días en los que estos vehículos pueden transitar. El sábado 5 de septiembre podrán circular solo aquellos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. La siguiente jornada, el sábado 12 de septiembre, le corresponde a las placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Esta alternancia sigue el mismo patrón para el resto del mes: el sábado 19 se repite la autorización para los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, y el 26 de septiembre para los que culminan en 1, 3, 5, 7 y 9.

Es importante destacar, como lo señala Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, que la restricción para estos vehículos no se limita solo a los sábados. De lunes a viernes, la prohibición rige para toda la ciudad entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m., y nuevamente desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., sin importar el último dígito de la placa. Esta limitación, sin embargo, no aplica durante los días festivos, permitiendo así la movilidad sin restricciones en fechas señaladas.

Este tipo de calendarización es esencial para quienes planean sus recorridos en la capital, especialmente para quienes transportan carga en vehículos antiguos, pues ignorar estas restricciones puede acarrear sanciones. Además, la SDM publica de forma oficial estos calendarios para que la ciudadanía esté bien informada.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en septiembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en septiembre de 2026 los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad tienen restricción para circular los sábados entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. De acuerdo con el calendario, la circulación alterna cada semana según el último dígito de la placa, evitando así que todos los vehículos restringidos coincidan el mismo día.

¿Qué implicaciones tiene para los dueños de vehículos de carga antiguos la restricción de pico y placa?

La restricción de pico y placa limita de manera significativa la movilidad de quienes poseen vehículos de carga antiguos, obligándolos a ajustar sus rutas y horarios según las fechas y el último número de sus placas. Esto exige una mayor organización logística para cumplir con las normas y evita posibles sanciones relacionadas con el incumplimiento de la medida establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z