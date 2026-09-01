Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de septiembre de 2026, la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa continúa aplicándose en Bogotá para el servicio de transporte especial. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía de Bogotá, esta normativa incluye automóviles, camionetas o camperos que transportan hasta cuatro pasajeros, excluyendo al conductor. La finalidad de esta medida, que se implementa en jornadas establecidas por placas, es mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad, según lo reportado en la fuente oficial.

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El esquema de pico y placa se organiza semanalmente y varía a lo largo del mes. Es importante aclarar que los domingos no aplica la restricción para el servicio de transporte especial. Así, los usuarios tienen plena libertad de movilizarse esos días sin preocuparse por sanciones asociadas a esta regulación. Asimismo, cada día de la semana establece qué vehículos pueden circular a partir del último dígito de la placa, siguiendo listados definidos que cambian diariamente.

Por ejemplo, en la semana del 1 al 6 de septiembre, el martes 1 pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Al día siguiente, los habilitados son los que finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, y así sucesivamente, alternando los dígitos cada jornada. Esta lógica se mantiene durante todo el mes, con listados precisos para cada fecha, permitiendo a los conductores organizarse con anticipación y reducir el riesgo de infracciones.

Cabe resaltar que la normativa abarca únicamente vehículos de transporte especial y no aplica para taxis ni para carros particulares, los cuales disponen de calendarios diferentes, según lo informado por la misma entidad distrital. El objetivo central es evitar confusiones y garantizar que los ciudadanos tengan claridad sobre las restricciones vigentes, promoviendo así una movilidad más eficiente para quienes desempeñan labores esenciales de transporte en la capital colombiana.

Es fundamental que quienes estén a cargo de estos vehículos consulten regularmente el calendario oficial, ya que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y problemas legales, según la normatividad vigente en Bogotá. Para más detalles y evitar errores, se recomienda estar atento a los comunicados y lineamientos publicados oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para transporte especial en Bogotá durante septiembre de 2026?

En septiembre de 2026, el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá aplica por días y según el último número de la placa, con listados específicos para cada jornada. Los domingos están exentos de la restricción y cada semana se define con anticipación, permitiendo a los conductores saber en qué días pueden circular legalmente.

¿Qué vehículos están incluidos y cuáles exentos del pico y placa para transporte especial en septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial, la medida cobija vehículos de transporte especial como automóviles, camionetas o camperos con capacidad para cuatro pasajeros además del conductor. No afecta taxis ni carros particulares, que cuentan con normas y calendarios distintos durante este periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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