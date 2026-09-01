Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) ha sellado una significativa alianza ambiental con el centro comercial Los Héroes, ubicado en la localidad de Chapinero, como parte de la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Este acuerdo busca fortalecer las coberturas vegetales del sector y fomentar la educación ambiental a través de acciones concretas como la siembra de nuevos árboles y la realización de talleres de jardinería. De acuerdo con información suministrada por el JBB, la primera acción tangible de esta colaboración fue la plantación de un gaque, especie nativa de la región, en uno de los andenes cercanos, junto con margaritas punto azul sembradas en materas como símbolo del inicio de este proceso de renaturalización.

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Según declaraciones de Yenny Rosas, coordinadora del equipo social del JBB, la propuesta presentada a mediados de este año invitó a varios centros comerciales de Bogotá a formar parte de una colaboración público-privada centrada en elementos como arbolado, jardinería, agricultura urbana y educación ambiental. El objetivo de la alianza es articular el trabajo con el sector comercial mediante acuerdos que detallan compromisos, cronogramas y responsabilidades compartidas, todo orientado al fortalecimiento de la biodiversidad urbana. Rosas resaltó que, además de Los Héroes, otros centros comerciales como Plaza de Las Américas, Multiplaza, Unilago, El Edén, BIMA, El Ensueño, Gran Plaza, Ciudad Tunal, Paseo del Río, Tintal Plaza y Avenida Chile se sumaron a la estrategia para dinamizar la cobertura vegetal en distintas zonas de la capital.

El plan de trabajo se estructura en tres ejes principales: asesoría y capacitación en temas de jardinería; respaldo técnico para el manejo de nuevas coberturas vegetales; y la mejora, conservación y mantenimiento del arbolado y jardines existentes. Las actividades programadas incluyen siembras simbólicas, talleres de jardinería enfocados en el cuidado de las plantas y charlas sobre la importancia de la Estructura Ecológica Principal, destacando su relevancia ambiental, social y paisajística. Además, se contempla instrucción sobre el papel de las coberturas vegetales ante fenómenos climáticos como El Niño, previsto para 2026.

David Sebastián Ortiz, gerente de Los Héroes, afirmó que esta iniciativa surge de la necesidad de aumentar las zonas verdes en un espacio con 56 años de historia, situado en un área clave para la renovación urbanística ligada al futuro del Metro de Bogotá. Por otro lado, María Claudia García, directora del JBB, subrayó la búsqueda de nuevos aliados con esta clase de acuerdos, en aras de renaturalizar la ciudad y aumentar el arbolado, jardines y huertas en el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la alianza ambiental entre el Jardín Botánico de Bogotá y los centros comerciales?

La alianza, firmada entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y centros comerciales como Los Héroes, incluye compromisos mutuos para plantar árboles, realizar talleres de jardinería y fortalecer las coberturas vegetales del sector. El acuerdo se basa en cronogramas y responsabilidades mutuas, buscando incrementar la biodiversidad urbana y fortalecer la educación ambiental en la ciudad, de acuerdo con el JBB.

¿Qué es la Estructura Ecológica Principal y por qué es importante para Bogotá?

La Estructura Ecológica Principal es un sistema que integra las áreas verdes, bosques, arbolado y zonas vegetales de la ciudad, desempeñando funciones ambientales, sociales y paisajísticas. En Bogotá, según información del Jardín Botánico, su fortalecimiento es clave para enfrentar desafíos urbanos y fenómenos climáticos, mejorar la calidad de vida y preservar la biodiversidad capitalina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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