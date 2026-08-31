Por: Portal Bogotá

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El fortalecimiento de la investigación en educación en Bogotá da un nuevo paso gracias al anuncio realizado por el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía, el IDEP comunicó la selección de 12 pares evaluadores externos y cinco jurados expertos, resultado de una convocatoria extensa llevada a cabo en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Esta convocatoria se desarrolló entre el 14 y el 27 de agosto de 2026, con el objetivo de elegir a quienes ejercerán como pares evaluadores externos y jurados expertos en el proceso de evaluación externa correspondiente al año 2026. Todo esto se enmarca dentro del modelo de acreditación a la excelencia en la gestión educativa promovido en la ciudad.

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La importancia de esta selección radica en que estos profesionales integrarán la Comisión que tendrá a su cargo la evaluación externa de los colegios oficiales que participen en este proceso. La labor de los pares evaluadores y jurados expertos será fundamental para garantizar estándares de calidad y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la búsqueda de la excelencia educativa dentro de las instituciones oficiales de Bogotá.

El proceso para llegar a la lista definitiva de seleccionados fue exhaustivo y demandó una revisión detallada de los perfiles de los postulados. Según lo señalado por el IDEP, primero se verificaron los requisitos considerados habilitantes de un total de 101 aspirantes al cargo de par evaluador y de 35 personas que aspiraban a ser jurados expertos. Posteriormente, los responsables del proceso evaluaron las entrevistas realizadas a quienes integraron la lista preliminar de candidatos. De este modo, se garantizó que los elegidos cuenten con la experiencia, capacidades y conocimientos necesarios para afrontar la tarea de evaluar objetivamente la gestión educativa.

Con esta medida, las entidades responsables buscan fortalecer la educación de calidad en la ciudad y promover buenas prácticas en los colegios públicos. De acuerdo con lo informado por el IDEP y la SED, la lista definitiva de seleccionados que integrarán la Comisión de Evaluación Externa está disponible para consulta pública, permitiendo transparencia y claridad en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los seleccionados como pares evaluadores y jurados expertos según el IDEP?

El IDEP anunció que, tras un proceso detallado, se escogieron 12 pares evaluadores externos y cinco jurados expertos, conformando la Comisión que liderará la evaluación externa de los colegios oficiales participantes en Bogotá. La identidad y datos completos de estos profesionales pueden consultarse en la lista definitiva publicada por el IDEP, la cual está disponible a través de su portal oficial.

¿En qué consiste el proceso de evaluación externa en el modelo de acreditación educativa de Bogotá?

El proceso de evaluación externa, según el IDEP y la Secretaría de Educación del Distrito, corresponde a una revisión llevada a cabo por especialistas seleccionados para medir la calidad y la gestión de los colegios públicos dentro del modelo de acreditación a la excelencia educativa. Esta evaluación busca asegurar que las instituciones cumplan con criterios y estándares definidos por las autoridades distritales para asegurar la mejora continua y una educación de calidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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