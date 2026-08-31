Por: Caracol TV

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Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, que perdieron la vida en un acto sicarial perpetrado el 11 de febrero de 2026, a las afueras de un gimnasio ubicado cerca de la esquina de la carrera Séptima con calle 85, en el norte de Bogotá.

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La detención del único capturado a la fecha por el doble homicidio se dio en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional en Villavicencio, Meta. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

¿Cuál fue el rol del detenido por el caso de Gustavo Aponte?

Según la investigación de la Fiscalía, el sujeto habría sido el encargado de “realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, y a bordo de una motocicleta recorrer el lugar en el que se perpetró el crimen”.

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Mario Iguarán, abogado de la familia de Aponte, reveló que el atentado sicarial no iba dirigido contra el empresario y “fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendía asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”, información que confirmó el ente acusador, precisando que “el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó contra la víctima equivocada”.

Otro sospechoso en el crimen de Aponte fue asesinado

Así lo reveló la Fiscalía, indicando que la persona que “habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibirita, Cundinamarca”. El hombre que acabó con su vida, identificado como Onori José Yabier Medoza Viña, fue judicializado y permanece en centro carcelario para responder por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Gustavo Aponte?

El 11 de febrero de 2026, pasada la 1:30 de la tarde, el empresario arrocero llegó al gimnasio y afuera se quedó su escolta. Sobre la calle 85 se parqueó un hombre en moto y en la esquina, en la carrera Séptima, se ubicó otra moto con el conductor y el sicario, que vestía de traje y corbata porque en el sector hay muchos policías y, con ese atuendo, no llamaba la atención.

Dos horas después, hacia las 3:40 de la tarde, Aponte salió del centro deportivo y el homicida recibió una llamada, al parecer, del otro hombre en moto que estaba estacionado, quien le habría avisado que la persona que buscaban estaba abandonando el lugar.

El sicario empezó a seguir a su objetivo, que avanzó unos metros con su escolta sin alcanzar a llegar a su carro. Las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar: Gustavo Andrés Aponte recibió un disparo fatal y Luis Gabriel Gutiérrez fue impactado con tres tiros. El sicario corrió a la moto que lo estaba en la carrera Séptima y ambos huyeron hacia el centro de la ciudad.

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