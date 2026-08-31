Una inusual situación protagonizada por un patrullero mientras se encontraba de turno terminó en una condena de seis meses de prisión. El uniformado fue encontrado durmiendo durante su jornada laboral en un CAI de Bogotá y, según las pruebas recopiladas, habría abandonado sus funciones en varias oportunidades.

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La decisión fue conocida el pasado 25 de agosto, cuando el Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento resolvió el proceso contra el uniformado, quien estaba adscrito a la localidad de Usme.

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Los hechos ocurrieron entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre de 2025, mientras el patrullero prestaba servicio en el CAI Porvenir. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía 2419 de Conocimiento Penal Militar y Policial, el policía se quedó dormido durante el turno en tres oportunidades.

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La última de ellas ocurrió aproximadamente a las 5:45 de la mañana, cuando faltaba poco tiempo para que terminara su jornada y se produjera el cambio de turno. Los momentos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la estación y fueron utilizados como parte del material probatorio dentro del proceso.

Una de las imágenes que más llamó la atención muestra al uniformado utilizando la bandera de Bogotá como cobija mientras permanecía dormido. La conducta fue considerada por las autoridades judiciales dentro del proceso por el delito de abandono del puesto.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el uniformado aceptó su responsabilidad por el delito que le fue imputado. Posteriormente, el juzgado encargado del proceso lo condenó a seis meses de prisión.

El caso pone de relieve las consecuencias disciplinarias y penales que pueden enfrentar los integrantes de la Fuerza Pública cuando incumplen las obligaciones relacionadas con sus funciones y abandonan las responsabilidades asignadas durante una jornada de servicio.

Otro caso en Bogotá: capturan a hombre que se hacía pasar por policía

Mientras este proceso avanzaba en la justicia penal militar, otro hecho relacionado con uniformes y armas de la Policía se registró en Bogotá.

En la localidad de Puente Aranda, las autoridades capturaron a un hombre que presuntamente se hacía pasar por integrante de la institución para cometer actividades delictivas.

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El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del CAI Santa Matilde, donde uniformados observaron un vehículo de alta gama y notaron una actitud sospechosa en uno de sus ocupantes. Al acercarse para realizar la verificación, los policías encontraron que el hombre llevaba una chaqueta de uso institucional.

Durante el procedimiento también le fue encontrado un revólver calibre .32 con munición, por lo que fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias en las que el hombre habría obtenido los elementos de uso institucional y determinar si estos fueron utilizados para facilitar alguna actividad delictiva.

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