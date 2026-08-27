Un operativo contra los presuntos responsables de un triple homicidio en Ciudad Bolívar terminó en tragedia para la Policía de Bogotá. Un intendente de la Sijín murió luego de resultar herido durante un intercambio de disparos registrado en la noche del miércoles 26 de agosto, en el barrio Divino Niño, en el sur de la capital.

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El uniformado fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, quien llevaba nueve años vinculado a la institución y era padre de familia.

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Los hechos se desencadenaron después de que las autoridades iniciaran la búsqueda de los posibles responsables de un triple homicidio ocurrido horas antes en el sector de La Carbonera.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, los asesinatos estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes. A raíz de estas hipótesis, integrantes de la Sijín comenzaron labores de búsqueda, seguimiento y verificación para localizar a los sospechosos.

Sin embargo, cuando los uniformados adelantaban el procedimiento en el barrio Divino Niño, fueron atacados con armas de fuego. La agresión desencadenó un intercambio de disparos en el que Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala.

El intendente fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de Bogotá, pero pese a la atención médica recibida, murió debido a la gravedad de las heridas.

“Hubo intercambio de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital”, confirmó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El oficial también expresó su solidaridad con los familiares del uniformado fallecido. “La Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Pinilla Cárdenas”, manifestó.

Tras el enfrentamiento, las autoridades desplegaron un operativo de reacción en diferentes puntos del sur de Bogotá. Como resultado de estas acciones, tres personas fueron capturadas y se produjo la incautación de tres armas de fuego que, según las autoridades, estarían relacionadas con el ataque contra los policías.

Además, se activó un plan candado para impedir la fuga de otros posibles involucrados. Mientras se desarrollaban las capturas, funcionarios del CTI de la Fiscalía y miembros de la Policía permanecieron en la zona adelantando la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer si hubo más personas involucradas.

La muerte del intendente Pinilla Cárdenas no frenará, según la Policía, las investigaciones relacionadas con los tres asesinatos ocurridos previamente en La Carbonera.

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Los uniformados continúan buscando a los demás sospechosos que estarían relacionados con el triple homicidio y con el ataque contra los integrantes de la institución.

“Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, aseguró el brigadier general Cristancho.

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El comandante también afirmó que la institución mantendrá los operativos contra las estructuras delincuenciales que operan en la zona.

“No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, sostuvo.

La investigación ahora busca determinar quiénes participaron en el triple homicidio, establecer las circunstancias exactas del ataque contra los policías y determinar si las tres personas capturadas tendrían relación directa con ambos hechos.

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