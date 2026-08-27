Por: Noticiero 90 minutos

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Las noticias de este jueves ofrecen un panorama diverso sobre los acontecimientos clave en Cali y Colombia, que usted debe conocer para comenzar el día bien informado. Los temas destacados giran en torno a reformas políticas, disposiciones humanitarias tras el reciente terremoto, medidas migratorias internacionales y alertas naturales con impacto sobre la región del Pacífico.

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En primer lugar, un asunto de alto interés político nacional es la propuesta de reforma constitucional presentada en el Congreso. Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, radicó un proyecto que busca permitir el derecho al voto para militares y policías que se encuentran en servicio activo. Este proyecto plantea que estos uniformados puedan participar en elecciones para presidente de la república y Senado, lo cual podría modificar la actual restricción que impide el sufragio a quienes integran la fuerza pública en ejercicio de sus funciones.

En el contexto internacional, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las entrevistas para la solicitud de visas en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. Esta decisión afecta directamente a los procesos consulares y la atención a nuevas solicitudes, interrumpiendo por tiempo limitado los casos de ciudadanos que desean ingresar a territorio estadounidense.

En el frente judicial, el presidente De la Espriella firmó la extradición de cinco integrantes de grupos ilegales. Estas personas estuvieron relacionadas con los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Según informó el mandatario, las órdenes de extradición llevaban suspendidas desde el año anterior, pero con esta decisión se reactivan los procesos de entrega a autoridades extranjeras.

En respuesta a la emergencia causada por el terremoto en Cali, las familias oficialmente censadas como damnificadas por la Alcaldía tendrán acceso gratuito a documentos esenciales como registros civiles, copias de cédula y tarjetas de identidad. Esta medida busca aliviar la carga de quienes lo perdieron todo o parte de su documentación en medio de la tragedia.

Por otra parte, las autoridades han alertado sobre el incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, previsto entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. Este fenómeno está relacionado con la fase de luna llena y se denomina "marea de sizigia" o "puja", caracterizada por un notable ascenso y descenso de las aguas marinas, lo cual podría tener impactos en las comunidades costeras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la propuesta de voto para militares y policías en Colombia?

El proyecto de reforma constitucional presentado por el senador Germán Rodríguez busca que los militares y policías activos tengan la posibilidad de votar en las elecciones para presidente y Senado, rompiendo con la prohibición vigente que impide su participación electoral mientras están en servicio.

¿Qué es la marea de sizigia y cómo afecta al Pacífico colombiano?

La marea de sizigia, también conocida como "puja", es un fenómeno que ocurre durante la luna llena, produciendo un incremento significativo en el nivel del mar. Para el Pacífico colombiano, esto implica variaciones pronunciadas en el ascenso y descenso de las aguas, con posibles efectos en las poblaciones costeras durante los días señalados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.