Por: Caracol TV

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El regreso a clases para miles de estudiantes del país, tras el sismo del 10 de agosto, se ha reactivado de manera gradual y diferenciada según informa el Ministerio de Educación Nacional. Las secretarías de educación de cada municipio y sede han evaluado la situación y deciden sobre la continuidad de la presencialidad o la implementación de alternativas como atención virtual, guías pedagógicas, alternancia o reubicaciones temporales. El último balance presentado señala que la situación de emergencia educativa abarca a 387 municipios, afectando a 1.462 instituciones y 3.872 sedes, lo que implica consecuencias para cerca de 988.180 niñas, niños y adolescentes, según la información oficial del Ministerio de Educación.

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La reactivación de las clases presenciales depende, principalmente, de la seguridad estructural de los planteles, tras evaluaciones exhaustivas de la infraestructura. En las sedes que han sido declaradas seguras, el inicio presencial es paulatino. Así, cada territorio ha aplicado soluciones distintas para garantizar el derecho a la educación.

En Cali, una de las zonas más golpeadas por el temblor, el 97 % de las sedes educativas ya están habilitadas total o parcialmente y, desde el 24 de agosto, todos los colegios de la ciudad ofrecen al menos algún tipo de servicio, bajo modelos de alternancia, virtualidad o asistencia total. Mientras tanto, en el departamento del Valle del Cauca, el Ministerio reporta que 102 sedes reabrieron el 24 de agosto, permitiendo que el 70 % de la matrícula urbana retome la presencialidad, con el resto recibiendo acompañamiento virtual mientras continúan las evaluaciones.

En Armenia, el retorno abarca el 95 % de la prestación educativa de manera presencial desde el 25 de agosto, aunque en las sedes más afectadas se sostienen opciones alternativas hasta que culminen las reparaciones y verificaciones. Cartago también reanudó actividades presenciales el mismo día para las instituciones aptas y mantuvo estrategias como la escuela en casa en las sedes en revisión.

Por su parte, en el departamento del Chocó, el 80 % de la educación ya es presencial; la meta inmediata es llegar a un 95 %, mediante el reforzamiento de guías, jornadas dobles y restauración de conectividad. Quibdó destaca con 25 colegios reabiertos para unos 8.000 estudiantes. En Quindío, el 62 % de la infraestructura aún presenta afectaciones, motivo por el que la presencialidad avanza de manera progresiva y con acompañamiento socioemocional a los estudiantes. Finalmente, en Caldas y Risaralda, la presencialidad aumenta gradualmente con medidas de flexibilización curricular y métodos híbridos, mientras en Antioquia y Cundinamarca se mantiene activo el servicio educativo, combinando presencialidad y esquemas semiescolarizados en sedes afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el sismo de agosto el regreso a clases presenciales en Colombia?

El sismo del 10 de agosto causó que cerca de 988.180 estudiantes de 387 municipios vieran interrumpidas sus clases presenciales. Debido a los daños en 1.462 instituciones educativas y en 3.872 sedes, el retorno a las aulas ha sido progresivo y se ajusta a la seguridad de la infraestructura en cada localidad, según informó el Ministerio de Educación Nacional.

¿Qué estrategias se han implementado para garantizar la continuidad educativa tras el sismo?

Para continuar con la prestación del servicio educativo, el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías locales han creado soluciones como jornadas virtuales, guías pedagógicas, alternancia, escuela en casa y reubicaciones temporales. Estas medidas se mantendrán en las sedes que requieren intervención o mientras se completan las evaluaciones de seguridad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.