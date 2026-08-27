Por: El Espectador

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En la mañana del jueves, se confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’. De acuerdo con la información entregada por el Gobierno nacional y confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, Pérez Nieto ha sido señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua —organización criminal internacional— en Perú, así como hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder de dicho grupo criminal.

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La detención de este individuo se realizó en la localidad de Fontibón, Bogotá, mediante un operativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Según relató el mandatario, alias ‘Nairobi’ desempeñaba un papel clave en la articulación de actividades delictivas, no solo en Suramérica sino también en Centroamérica, lo que ampliaba el alcance transnacional de sus movimientos.

El historial de alias ‘Nairobi’ incluye hechos graves relacionados con la extorsión, el tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y el narcotráfico. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, el hombre era requerido por organismos de Estados Unidos en relación con esos delitos, aunque hasta el momento no se han dado detalles precisos sobre los cargos exactos ni se ha divulgado una orden judicial internacional específica contra él.

Pérez Nieto, durante su permanencia en Colombia, habría mantenido un perfil discreto. Sin embargo, las autoridades colombianas venían realizando labores de seguimiento a sus movimientos, que culminaron con su captura en el momento considerado más oportuno. Ahora, el proceso judicial establece que Pérez Nieto debe permanecer a disposición de los entes judiciales competentes, en espera de que se defina su situación legal. En caso de que Estados Unidos formalice una solicitud de extradición, las autoridades colombianas deberán iniciar los trámites correspondientes, siguiendo el marco legal vigente.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que esta captura envía un mensaje contundente contra el crimen transnacional: Colombia no será refugio para delincuentes internacionales y quienes intenten operar desde el país serán perseguidos y llevados ante la justicia. En este momento, las investigaciones buscan determinar con quién mantenía contactos Pérez Nieto en la capital y si desde allí coordinaba operaciones para el Tren de Aragua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Luis Saúl Pérez Nieto y cuál era su papel en el Tren de Aragua?

De acuerdo con las autoridades colombianas y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, era identificado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’. Su papel se centraba en articular actividades criminales como extorsión, tráfico de armas, homicidios selectivos y narcotráfico, actuando con un perfil bajo pero realizando coordinaciones en toda la región sur y centroamericana.

¿Qué es el Tren de Aragua y por qué es considerado una organización criminal peligrosa?

El Tren de Aragua es una organización criminal internacional mencionada en el informe oficial, liderada por alias ‘Niño Guerrero’. Según las autoridades, está vinculada con delitos como extorsión, tráfico de armas, homicidios y narcotráfico, acciones por las cuales algunos de sus miembros, como alias ‘Nairobi’, son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Su estructura y operaciones en varios países la han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.