Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) mantiene firmes sus acciones para combatir la defraudación de fluidos y proteger los recursos públicos, fundamentales para el bienestar de la capital colombiana. De acuerdo con información oficial de la EAAB, entre enero y julio de 2026, la entidad logró recuperar una significativa suma de 12.991 millones de pesos por concepto de agua no facturada. Este monto corresponde a la detección y facturación de más de 2,8 millones de metros cúbicos de agua que, hasta ese momento, no estaban siendo registrados en el sistema.

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Para obtener estos resultados, la EAAB llevó a cabo 6.170 visitas de inspección en diferentes tipos de predios, entre los que se incluyen unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos. Las acciones de la entidad tuvieron especial enfoque en localidades de Bogotá como Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, así como en el municipio de Soacha, lo que permitió una cobertura más amplia y una mayor detección de irregularidades.

Los datos oficiales arrojan que el 40 % de las inspecciones, es decir, 2.438 casos, evidenciaron posibles irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de acueducto. Entre los métodos fraudulentos más detectados aparecen las conexiones clandestinas, el retiro no autorizado de medidores, la manipulación de los equipos de medición, las reconexiones ilegales y el funcionamiento de construcciones sin el Trámite Provisional de Obra (TPO), instrumento necesario para operar de manera legal durante procesos constructivos.

El combate a estas prácticas también incluye una fuerte estrategia legal. La EAAB interpuso, entre enero y julio de 2026, un total de 141 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos. Estas denuncias están asociadas a 631.653 metros cúbicos de agua cuyo valor supera los 5.147 millones de pesos, según la información oficial.

La EAAB enfatiza que estas acciones buscan no solo recuperar recursos públicos, sino también preservar la infraestructura del acueducto y asegurar que el servicio se brinde siempre dentro del marco legal. Por eso, hace un llamado reiterativo a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación sospechosa sobre manipulación indebida de medidores, conexiones ilegales o alteraciones en la infraestructura. Los reportes pueden hacerse a través de la línea telefónica Acualínea 116 o por el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.

De acuerdo con la EAAB, proteger el agua y reportar irregularidades es una responsabilidad compartida, necesaria para garantizar un servicio sostenible y justo para todos los bogotanos.

¿Qué es el Trámite Provisional de Obra (TPO) y por qué se requiere en construcciones?

El Trámite Provisional de Obra (TPO) es un permiso necesario para que las construcciones puedan conectarse legalmente al servicio de acueducto durante el proceso de edificación. La falta de este trámite constituye una de las irregularidades más comunes detectadas por la EAAB y puede conducir a sanciones o denuncias penales.

¿Cómo puede la ciudadanía denunciar conexiones ilegales de agua en Bogotá?

La ciudadanía puede denunciar cualquier sospecha de conexiones ilegales, manipulación de medidores o alteraciones en la red de acueducto comunicándose con la EAAB a través de la línea Acualínea 116, o vía correo electrónico a recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co, según informó la entidad oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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