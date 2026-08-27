Por: Portal Bogotá

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Este jueves 27 de agosto, la ciudad de Bogotá será escenario de una jornada especial que reunirá a ciclistas y peatones en la tradicional Ciclovía Nocturna, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Como parte de las medidas para facilitar la movilidad durante el evento, las rutas de los componentes TransMiZonal y Duales del sistema de transporte TransMilenio operarán con los desvíos habituales que aplican en días festivos. Esta disposición busca garantizar la seguridad y el flujo ordenado en los principales corredores de la capital, adaptándose a la masiva presencia de usuarios en las vías destinadas para bicicletas y peatones.

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La restricción especial tendrá vigencia desde las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 11:59 de la noche, durante todo el desarrollo de la jornada nocturna. Esta información fue confirmada por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que recomienda a los ciudadanos anticipar sus desplazamientos y considerar los cambios de recorrido de los vehículos de transporte público. Según lo indicado por la fuente, los operadores de TransMilenio han programado los desvíos en sus servicios con el fin de liberar el espacio vial requerido por la Ciclovía Nocturna y proteger tanto a los ciclistas como a los peatones que participan en la actividad.

Las zonas que presentarán ajustes en el trazado de rutas comprenden localidades estratégicas de la ciudad como Chapinero, Centro, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. En estos sectores, los desvíos permitirán que los asistentes disfruten de la Ciclovía sin contratiempos, al tiempo que los usuarios del transporte público podrán movilizarse con rutas alternativas. Por esta razón, desde las entidades responsables se insiste en consultar previamente la información sobre los recorridos y horarios a través de la aplicación oficial TransMiApp o en el portal web de TransMilenio, donde se ofrecen detalles y actualizaciones en tiempo real sobre las rutas afectadas.

La jornada refuerza la invitación a una planeación responsable de los viajes, así como el respeto por las modificaciones temporales que permiten la convivencia segura entre vehículos, ciclistas y peatones. Así, Bogotá se sigue consolidando como una ciudad comprometida con la recreación y el deporte, articulando eventos masivos con estrategias efectivas de movilidad y prevención de incidentes.

¿Qué localidades de Bogotá tendrán desvíos de rutas por la Ciclovía Nocturna?

Durante la Ciclovía Nocturna, los principales corredores de localidades como Chapinero, Centro, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal presentarán ajustes en el trazado habitual de las rutas zonales y duales de TransMilenio, lo que facilita la movilidad segura de ciclistas y peatones.

¿Cómo consultar los desvíos y rutas de TransMilenio durante la Ciclovía Nocturna?

Para obtener información actualizada sobre los desvíos, horarios y recorridos de TransMilenio durante la Ciclovía Nocturna, los usuarios pueden consultar la aplicación oficial TransMiApp o ingresar al portal web del sistema de transporte, donde encontrarán detalles en tiempo real sobre las rutas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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