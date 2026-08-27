Por: Caracol TV

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva convocatoria para formación presencial y a distancia, dirigida a quienes estén interesados en comenzar o fortalecer su formación técnica o tecnológica en Bogotá y Soacha. De acuerdo con Noticias Caracol, para la Regional Distrito Capital se ofertan 7.145 cupos distribuidos en 239 grupos. Esta convocatoria, que estará vigente entre el viernes 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, contempla programas ajustados a las demandas de los distintos sectores productivos e incluye opciones en niveles de tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar.

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Según el comunicado oficial citado por Noticias Caracol, la convocatoria fue diseñada para responder a las necesidades de los sectores de tecnología, salud, industria, construcción, alimentos, turismo, administración, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, moda, actividad física y cultura. Para los aspirantes, hay alternativas en cinco niveles: 2.550 cupos para programas tecnológicos (en 85 grupos), 3.905 cupos en técnicos (distribuidos en 130 grupos), 500 para formación operaria (17 grupos), 40 en profundización técnica (2 grupos) y 150 en formación auxiliar (5 grupos). Estos se distribuyen en jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y de fin de semana, lo que permite que los interesados elijan según su disponibilidad.

Entre los programas tecnológicos destacan Análisis y Desarrollo de Software, Programación de Software y Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial; mientras que entre los técnicos se encuentran áreas como Sistemas Teleinformáticos, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Asistencia Administrativa, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, y Manejo de Maquinaria de Confección Industrial. Además, la oferta incluye formación en industria de alimentos y servicios turísticos, con programas como Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pastelería, Coordinación de Servicios Hoteleros, Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Guianza Turística, según precisa Noticias Caracol.

Todo el proceso de inscripción debe realizarse por Betowa, la plataforma oficial del Sena. Los aspirantes deben acceder a betowa.sena.edu.co, seleccionar la sección de formación "Presencial y a Distancia", consultar la oferta según el nivel y la región, y escoger el programa que se ajuste a su perfil e intereses. Quienes ya cuenten con usuario de SofiaPlus pueden ingresar con esos datos, mientras que los nuevos deberán crear una cuenta. El formulario digital exige datos personales y académicos; una vez verificada la información, se recomienda guardar el comprobante digital de inscripción. Es fundamental revisar los requisitos, ubicación y jornada antes de enviar la solicitud.

¿Cuántos cupos ofrece el Sena en la convocatoria 2026 y cómo están distribuidos?

De acuerdo con Noticias Caracol, la convocatoria del Sena para Bogotá y Soacha contempla un total de 7.145 cupos. Estos se distribuyen en cinco niveles: 2.550 en programas tecnológicos, 3.905 en técnicos, 500 en operarios, 40 para profundización técnica y 150 en formación auxiliar, permitiendo así una amplia diversidad de opciones para los aspirantes.

¿Cómo inscribirse a los cursos del Sena en Bogotá en la convocatoria 2026?

Para inscribirse, es necesario acceder a la plataforma Betowa del Sena, seleccionar la opción de formación "Presencial y a Distancia", consultar el programa de interés y crear una cuenta (o ingresar con usuario de SofiaPlus si ya la tiene). Luego debe diligenciar todos los campos requeridos en el formulario digital, verificar la información ingresada y guardar el comprobante de inscripción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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