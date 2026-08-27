Por: Social Geek

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Elegir una carrera universitaria en Colombia implica, para muchas personas, analizar no solo los intereses personales y las habilidades, sino también el potencial económico de las profesiones disponibles. Si bien tradicionalmente las carreras mejor remuneradas han estado ligadas a sectores como la medicina, las finanzas y la alta dirección, el sector tecnológico ha tomado gran relevancia en el panorama laboral reciente debido a sus altos niveles salariales.

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Uno de los perfiles más destacados en el sector tecnológico es el de ingeniero de software. Según datos actualizados de Computrabajo, el salario promedio para este cargo es de $3,5 millones mensuales, aunque esta cifra puede variar de forma considerable en función de la especialidad y los años de experiencia. Además, el portal Indeed reporta un promedio cercano a $5 millones mensuales para ingenieros de software en el país. Las diferencias de salario dentro de la ingeniería de software se acentúan entre quienes inician como programadores y aquellos que escalan a posiciones senior en ramas como la inteligencia artificial (IA). De acuerdo con un estudio de la consultora global Slalom, el 45% de las empresas está creando puestos enfocados en IA y el 36% está consolidando cargos ya existentes relacionados con este campo. Los ingresos pueden escalar a un promedio de $9,7 millones mensuales en las posiciones más especializadas, alcanzando los $232 millones anuales para el 10% mejor pagado.

La ciberseguridad emerge como otra de las profesiones tecnológicas de mayor proyección. Según la Guía Salarial 2025 de LHH, un ingeniero en este campo puede recibir entre $8,6 millones y $14 millones mensuales en empresas pequeñas y medianas, superando los $14,3 millones en grandes compañías. Los roles especializados como pentester, dedicados a evaluar y fortalecer la seguridad de los sistemas, pueden percibir más de $16,5 millones, lo que evidencia la alta demanda de expertos que protejan la infraestructura digital ante amenazas crecientes.

No obstante, la tecnología no es el único sector con altos salarios. La medicina sigue figurando entre las profesiones más rentables, especialmente en especialidades como cardiología, neurocirugía y anestesiología, donde la remuneración supera ampliamente la de médicos generales, aunque se requiera una formación extensa y especializada. Por otra parte, los cargos directivos, como director financiero (CFO, por sus siglas en inglés) o CEO, pueden tener ingresos que oscilan entre $30 millones y $100 millones mensuales, de acuerdo con un reporte publicado en 2025, dependiendo de la experiencia y la empresa.

Sin embargo, estos niveles salariales no se alcanzan de forma inmediata tras graduarse. Factores como la experiencia, la ciudad, el tipo de empresa y la especialización determinan el salario final. Además, la posibilidad de trabajar para compañías extranjeras ha ampliado los horizontes de quienes optan por carreras tecnológicas, reforzando a la tecnología como una de las áreas con mayor potencial de ingresos, aunque puede que no ofrezca el salario inicial más alto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las profesiones mejores pagadas en Colombia actualmente?

De acuerdo con los datos de Computrabajo, Indeed y la Guía Salarial 2025 de LHH, las profesiones mejor pagadas en Colombia incluyen cargos en tecnología como los ingenieros de software y expertos en ciberseguridad, así como especialidades médicas (cardiología, neurocirugía, anestesiología) y posiciones de alta dirección como CFO o CEO en grandes empresas. Las cifras varían significativamente dependiendo de la experiencia, especialización y sector empresarial.

¿Qué significa ser pentester y cómo impacta su salario en el área de ciberseguridad?

Un pentester, según la información de la Guía Salarial 2025 de LHH, es un profesional especializado en realizar ‘pruebas de penetración’ que consisten en identificar y explotar vulnerabilidades en los sistemas informáticos de una organización para fortalecer su seguridad. Este nivel de especialización tiene un impacto significativo en el salario, permitiendo percibir más de $16,5 millones mensuales en empresas grandes debido a la creciente demanda de expertos en seguridad digital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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