Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente alerta emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha generado gran preocupación entre los consumidores en Colombia, luego de que se confirmara la circulación de unidades falsificadas del medicamento Bonfiest Plus. La autoridad sanitaria solicitó a los ciudadanos examinar detenidamente el empaque de cualquier unidad que hayan adquirido, dado que algunas estarían siendo distribuidas de forma fraudulenta. Esta advertencia, de acuerdo con el Invima, no implica que todas las presentaciones disponibles sean falsas, sino que apunta a una versión específica que presenta diferencias evidentes con relación al producto auténtico.

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El principal foco está en el empaque, donde se pueden identificar varios detalles para distinguir el original del producto falsificado. Según la alerta, las cajas adulteradas exhiben errores ortográficos inexistentes en la presentación legítima, una señal que resulta esencial al momento de verificar la seguridad del medicamento. Adicionalmente, se reportan diferencias en la calidad de impresión, pues algunos gráficos y textos aparecen poco definidos y los números bajo el código de barras presentan un diseño distinto. Otro indicio corresponde al sellado del sobre, el cual puede mostrar bordes desalineados, presencia de arrugas y burbujas de aire, además de discrepancias en el sistema de apertura.

El Invima explicó que también existen divergencias en la impresión del lote, un dato relevante para rastrear y validar la procedencia del producto. Ante la sospecha de estar frente a una unidad adulterada, la entidad recomienda abstenerse de consumirla y reportar el lugar de compra, ya sea un comercio, página web o red social, para contribuir en la identificación de los canales de distribución implicados. En caso de experimentar efectos adversos, se aconseja buscar atención médica inmediata y notificar el incidente a las autoridades.

El riesgo de consumir medicamentos falsificados recae en la falta de certeza sobre su contenido, su concentración o incluso las condiciones de fabricación y almacenamiento. El Invima enfatizó la importancia de comprar fármacos únicamente en establecimientos autorizados y revisar cuidadosamente el empaque, número de lote y fecha de vencimiento. En Colombia, la verificación constante por parte del consumidor es crucial para evitar daños a la salud derivados del uso de productos no originales.

¿Qué características tienen los empaques falsos de Bonfiest Plus según Invima?

De acuerdo con el Invima, los empaques falsos de Bonfiest Plus muestran errores ortográficos, baja definición en la impresión, diferencias en los números bajo el código de barras, sellos desalineados o con burbujas de aire, y variaciones en la impresión del lote. Revisar cuidadosamente estos detalles puede ayudar a detectar productos no originales antes de consumirlos.

¿Qué recomendaciones da Invima si alguien detecta un medicamento sospechoso?

El Invima sugiere no consumir la unidad sospechosa si presenta alguna de las señales de alerta. Además, es fundamental informar a las autoridades dónde fue adquirido el producto y, en caso de experimentar efectos adversos, acudir al médico de inmediato y realizar el reporte pertinente. También se recomienda adquirir siempre medicamentos en puntos de venta autorizados y revisar empaque, lote y fecha de vencimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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