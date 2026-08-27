Por: EL PILON SA

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En septiembre, la ausencia de días festivos ha llevado a muchos colombianos a pensar en el próximo descanso oficial que podrán disfrutar este año. Según el calendario nacional, octubre será el mes en que los ciudadanos vuelvan a tener la oportunidad de aprovechar un fin de semana largo, una fecha especialmente esperada por quienes planean viajar, visitar a sus seres queridos o simplemente desconectarse de la rutina laboral o académica. El lunes 12 de octubre marca el esperado regreso de los ‘puentes’, gracias a la conmemoración oficial del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, antes conocido como Día de la Raza. Esta festividad, al trasladarse al lunes, permite a los colombianos extender el fin de semana y organizar tanto paseos como actividades personales.

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De acuerdo con la información disponible, la conmemoración del 12 de octubre no solo es una jornada de descanso, sino también una invitación a reflexionar sobre la pluralidad cultural que enriquece al país. Durante este día se reconoce el aporte de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y otros grupos étnicos que componen la diversidad de Colombia. Esta característica es valorada como un símbolo de identidad nacional, profundidad que trasciende más allá del anhelado descanso para conectar con la historia y las tradiciones del país.

El calendario festivo de 2026 aún ofrece otras oportunidades antes de cerrar el año. El lunes 2 de noviembre se señala como festivo por el Día de Todos los Santos, seguido por el lunes 16 de noviembre, cuando se celebrará la Independencia de Cartagena. En el último mes del año, restan dos fechas adicionales: el martes 8 de diciembre, día dedicado a la Inmaculada Concepción; y el viernes 25 de diciembre, cuando se festeja la Navidad.

En conclusión, tras una temporada sin jornadas adicionales de descanso, el país contará con cinco festivos para terminar el 2026. Estas fechas son claves para quienes organizan viajes o planifican celebraciones, ya que la demanda de servicios de turismo y transporte suele incrementarse notablemente en estos días.

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia y por qué se celebra?

El próximo puente festivo en Colombia será el lunes 12 de octubre. Esta fecha celebra el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, anteriormente conocido como Día de la Raza, y homenajea la variedad cultural y étnica del país. Al trasladarse al lunes, permite a muchos colombianos disfrutar de un fin de semana largo.

¿Cuántos días festivos quedan en Colombia durante 2026?

Después del puente del 12 de octubre, en lo que resta de 2026 todavía quedarán cinco días festivos: el lunes 2 de noviembre (Día de Todos los Santos), el lunes 16 de noviembre (Independencia de Cartagena), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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