La noche del 24 de diciembre de 2025, el Palacio de Miraflores fue el escenario de una celebración que hoy se lee como el acto final de un régimen. Mientras el país enfrentaba una de sus crisis más agudas y el despliegue militar en el Caribe aumentaba la presión internacional, Nicolás Maduro y Cilia Flores presidieron una cena de gala marcada por el lujo, el baile y una sensación de seguridad que se desvanecería apenas diez días después.

La velada, transmitida parcialmente por medios oficiales para proyectar una imagen de “normalidad” y alegría, estuvo reservada para el círculo más íntimo de la cúpula militar y ministerial. Los patios del palacio fueron decorados con una estética que mezclaba la tradición navideña con el simbolismo político: árboles de gran escala cargados de luces tricolores y figuras de ‘Súper Bigote’.

Medios venezolanos confirmaron que la cena incluyó un despliegue gastronómico de alta gama, con estaciones de hallacas tradicionales, carnes importadas y licores exclusivos, todo amenizado por grupos de gaita en vivo.

Maduro, en lo que sería su último brindis de Navidad, pronunció un discurso cargado de triunfalismo. “Esta es la victoria de la paz”, afirmó frente a generales y aliados políticos, mientras bailaba con la llamada “Primera Combatiente”. Sin embargo, tras el telón de las cámaras, la fiesta era en realidad una reunión de supervivencia en una Caracas militarizada.

Esa ilusión de control terminó abruptamente la madrugada del 3 de enero de 2026. En una ejecución impecable de la denominada Operación Resolución Absoluta, fuerzas especiales de Estados Unidos irrumpieron en el búnker de seguridad donde se refugiaba la pareja presidencial en Caracas. La captura, que no dejó espacio a la reacción del anillo de seguridad, marcó el colapso definitivo de la estructura chavista.

Hoy, las luces de la Navidad en Miraflores se han apagado para dar paso a un proceso judicial histórico. Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores han sido trasladados a territorio estadounidense, donde deberán comparecer ante una Corte Federal en Nueva York. Allí, el hombre que hace pocos días brindaba por su permanencia en el poder y la mujer que fue su mano derecha legal, enfrentarán cargos por narcoterrorismo y corrupción, cerrando así un capítulo de más de dos décadas en la historia de Venezuela.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.