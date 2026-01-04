En medio de la intervención de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, se han conocido más detalles sobre la vida secreta del dictador. Recientemente se supo de un búnker de alta seguridad para él, el cual está ubicado en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, que sería usado como un refugio subterráneo.

El detonante de este malestar bélico se dio hace varios meses cuando Estados Unidos decidió enviar una flotilla de buques de guerra, portaaviones y aviones a aguas cercanas a Venezuela. Esta acción de Trump fue una respuesta directa al creciente poderío del supuesto ‘Cartel de los Soles’, una organización delictiva presuntamente liderada por el mismo Maduro y altos mandos militares venezolanos, por el cual el magnate norteamericano decidió intervenir militarmente el país vecino de Colombia.

Según información compartida por Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. para financiamiento del terrorismo y exfuncionario del Pentágono, en su cuenta de X, el búnker posee características técnicas impresionantes. Así lo describe Billingslea en su publicación: “Más de cinco niveles subterráneos, a más de 40 metros de profundidad y unos 15.000 m 2 de superficie total, con sistemas autónomos de operación”.

Además, se detalla que el refugio está diseñado para albergar a más de 150 personas durante cuatro meses, con provisiones completas que incluyen sala de situaciones con videoconferencia encriptada para comunicaciones seguras y sistemas autónomos de operación, entre otras excentricidades.

Cuáles fueron los bienes que le confiscó Trump a Maduro en 2025

Precisamente, a mediados de 2025, el gobierno Trump logró la incautación de más de 700 millones de dólares en activos adquisitivos asociados con infracciones a las sanciones y actos ilícitos de Nicolás Maduro.

El vasto conjunto de bienes adjudicados al mandatario venezolano, según las palabras de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, incluyen lujos como:

Una casa en República Dominicana

Varias propiedades en Florida

Una granja de caballos

Nueve automóviles del más alto mercado

Aeronaves.

“Estos activos provienen de un crimen organizado comparable a la mafia”, reveló Bondi en su momento a Fox News.

Elementos de lujo y de alta gama, así como millones de dólares en efectivo, han estado entre los recursos confiscados por la justicia estadounidense. Sin embargo, lo que resaltó fue la incautación de dos aviones Dassault Falcon de alta cotización. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, haciendo hincapié en el lujo de los vehículos aéreos, que incluso contaban con piezas de origen estadounidense instaladas sin permisos pertinentes.

Para analistas como Juan Carlos Flórez, estos lujos no son solo una cuestión de preferencia personal, sino una herramienta de deslegitimación política. Mientras el régimen atribuye la crisis a las sanciones internacionales, la exhibición de riqueza por parte del ejecutivo sirve como argumento para sus detractores sobre la mala gestión y la corrupción estructural dentro del sistema.

Acá, el diálogo de Flórez con Pulzo:

La brecha entre el discurso oficial de resistencia y el consumo de bienes de lujo de origen capitalista sigue siendo uno de los puntos más álgidos de la crítica contra Nicolás Maduro.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.