Por: Portal Bogotá

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Una operación liderada por el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto con otras autoridades, permitió rescatar a una canina en la estación Guatoque del sistema de transporte TransMilenio, en Bogotá. Según informó el IDPYBA, esta acción fue posible después de que ciudadanos denunciaran que el animal estaba siendo utilizado con fines de mendicidad dentro de espacios del transporte público de la ciudad. Tras un seguimiento de varias horas, apoyado por monitoreo a través de cámaras de seguridad, los equipos lograron localizar al animal y proceder a su aprehensión preventiva.

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El reporte del IDPYBA señala que, durante el operativo, el estado físico del canino era visiblemente precario. Al momento del hallazgo, no se encontró ni alimento ni agua disponibles para el animal, lo que agravaba aún más sus condiciones de bienestar. El propio equipo médico veterinario del IDPYBA se encargó de la primera atención en el lugar y, posteriormente, trasladó al canino a la Clínica Operadora, donde se le practicaron exámenes adicionales para determinar con exactitud la complejidad de su estado de salud.

Este procedimiento fue el resultado de una labor interinstitucional. Además del IDPYBA, participaron la Policía de Bogotá, el Escuadrón Anticrueldad y el personal del sistema de transporte TransMilenio. El operativo reflejó la respuesta articulada de varias entidades ante una denuncia ciudadana, lo que permitió intervenir de manera oportuna para salvaguardar la integridad del animal.

En sus declaraciones, el IDPYBA agradeció tanto a los ciudadanos que reportaron el caso como a los funcionarios que participaron en el rescate, resaltando la importancia de la denuncia oportuna para proteger a los animales en Bogotá. Asimismo, la entidad recordó que cualquier situación sospechosa de maltrato animal puede ser reportada a través de la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, la sede presencial o la plataforma Bogotá Te Escucha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue rescatada la canina en TransMilenio según el IDPYBA?

Según el comunicado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el rescate se logró mediante un seguimiento con cámaras de seguridad y la intervención del Bloque de Atención y Rescate, la Policía de Bogotá y otros grupos, tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre su uso para mendicidad y su deteriorada condición.

¿Qué canales existen para denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada, en Bogotá se pueden reportar casos de maltrato animal comunicándose a la Línea de Emergencias 123, escribiendo al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, acudiendo a la sede del IDPYBA o usando la plataforma Bogotá Te Escucha, donde es posible adjuntar archivos como fotos y videos como evidencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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