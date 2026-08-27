Por: El Espectador

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El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, perdió la vida tras recibir un impacto de bala durante un operativo policial en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Este hecho trágico se produjo luego de que Pinilla Cárdenas, quien llevaba 19 años sirviendo en la Policía Nacional de Colombia y era padre de un niño de 10 años, participara en una intervención para identificar a los posibles responsables de un triple homicidio suscitado horas antes en esa zona.

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Según información confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el uniformado formaba parte de un equipo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), entidad encargada de labores de investigación judicial dentro de la Policía. El grupo, siguiendo una línea investigativa, había llegado hasta el barrio Divino Niño, en la parte alta de Ciudad Bolívar, para verificar detalles relacionados con los asesinatos. Estos homicidios estarían vinculados, de acuerdo con la institución, a disputas internas por el control del tráfico de estupefacientes en el sector denominado la invasión La Carbonera, una zona marcada por problemáticas de seguridad y presencia de estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

Durante el procedimiento, los uniformados se enfrentaron con algunos de los sospechosos. En medio de un intento de huida, individuos armados respondieron con disparos, lo que desató un tiroteo. Fue en ese momento cuando el intendente Pinilla resultó gravemente herido; aunque sus compañeros lo trasladaron rápidamente al Hospital de Meissen, allí falleció, según reportó la misma institución policial.

Como resultado inmediato del operativo, la Policía informó sobre la captura de tres personas, además de la incautación de tres armas de fuego, fundamentales para el avance de la investigación. El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó que se desplegaron unidades de diversas divisiones, como la Sijín, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y varios cuadrantes, para procurar la captura de más implicados. El general Cristancho enfatizó la continuidad de los operativos, recalcando: “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”. Por ahora, las autoridades judiciales deberán establecer el grado de responsabilidad de los capturados tanto en el ataque al uniformado como en el triple homicidio que motivó la intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el enfrentamiento en Ciudad Bolívar entre la Policía y los presuntos homicidas?

El enfrentamiento en Ciudad Bolívar se dio durante una acción de la Sijín de la Policía, en la que uniformados trataban de identificar a los autores de un triple homicidio relacionado, según la misma Policía Metropolitana de Bogotá, con disputas por el control del tráfico de estupefacientes. El intento de huida de los sospechosos derivó en un intercambio de disparos que terminó con la muerte del intendente Pinilla Cárdenas.

¿Cuál fue el resultado del operativo policial tras el ataque en Ciudad Bolívar?

La Policía informó la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego. Los procedimientos continuarán para determinar la responsabilidad de los detenidos en ambos hechos: el triple homicidio y el ataque al uniformado. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho Zambrano.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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