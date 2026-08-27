Por: Caracol TV

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Colombia se prepara para ser testigo de uno de los eventos astronómicos más notables de 2026, un eclipse lunar parcial profundo que marcará la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y el portal especializado Time and Date, este fenómeno alcanzará una cobertura cercana al 96% del disco lunar en su punto máximo. Según información verificada por Noticias Caracol, la sombra de la Tierra cubrirá casi por completo la superficie visible de la Luna, ofreciendo un espectáculo visual único para los habitantes del país.

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A diferencia de otros eventos astronómicos que suelen restringirse a zonas específicas del planeta, este eclipse podrá ser observado en todo el territorio nacional, siempre y cuando las condiciones del clima sean favorables. Esto significa que tanto en Bogotá como en ciudades de la costa o la región amazónica, el fenómeno será visible de inicio a fin. De acuerdo con datos de Time and Date, el eclipse comenzará el 27 de agosto a las 8:23 p.m. cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre, una zona donde la sombra es más tenue y los cambios en la claridad lunar pueden resultar imperceptibles para muchos observadores.

La fase más esperada iniciará a las 9:33 p.m., cuando comience el eclipse parcial y la Luna empiece a cruzar la umbra, la parte central y más oscura de la sombra de la Tierra. El punto máximo se registrará a las 11:12 p.m., hora local para Bogotá y el resto del país, cuando cerca del 96% del disco lunar estará en penumbra. Posteriormente, la sombra irá retrocediendo poco a poco hasta que, a las 12:51 a.m. del 28 de agosto, finalice la fase parcial. El fenómeno culminará por completo a las 2:01 a.m., con una duración total cercana a las cinco horas y media.

Un aspecto destacado por la NASA es el color que la Luna podrá lucir durante el eclipse. Aunque el evento no será total, la magnitud de la sombra permitirá percibir colores rojizos o cobrizos en la superficie lunar, conocidos popularmente como "Luna de sangre". Este efecto, explica la agencia estadounidense, se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar; mientras las longitudes de onda azul son dispersadas, los tonos rojos consiguen atravesar y proyectarse sobre la Luna. Las condiciones atmosféricas como el polvo, la contaminación o la presencia de aerosoles influirán en la intensidad y variedad de los colores observados en la Luna esa noche.

¿A qué hora exacta se podrá ver el eclipse lunar parcial en Colombia en agosto de 2026?

El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 en Colombia comenzará a las 8:23 p.m. con la entrada de la Luna en la penumbra, tendrá su punto máximo a las 11:12 p.m. y finalizará a las 2:01 a.m., cuando el satélite abandone completamente la sombra de la Tierra, según datos de Time and Date y Noticias Caracol.

¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse lunar parcial profundo?

De acuerdo con la NASA, la Luna adquiere tonos rojizos durante un eclipse porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar; las longitudes de onda azul se dispersan y los tonos rojos atraviesan la atmósfera, iluminando la superficie lunar. Este fenómeno provoca la llamada "Luna de sangre", visible incluso en fases parciales profundas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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