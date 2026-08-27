Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El eclipse lunar que ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026 promete ser uno de los eventos astronómicos más destacados del año para Colombia. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la plataforma Time and Date, este eclipse lunar será parcial, pero su importancia radica en la profundidad de la sombra que cubrirá la Luna. Las fuentes citadas señalan que casi el 96 % del disco lunar visible quedará oscurecido, algo poco frecuente incluso entre los eclipses parciales.

Sigue a PULZO en Discover

El fenómeno comenzará con la fase penumbral hacia las 6:23 p. m. del 27 de agosto, de acuerdo con Time and Date. A las 7:33 p. m., empezará la fase parcial, momento en que la sombra de la Tierra cubrirá la Luna de manera visible a simple vista. El máximo del eclipse ocurrrirá a las 9:12 p. m., cuando cerca del 96 % de la superficie lunar estará en sombra. La fase parcial terminará a las 10:51 p. m., y el eclipse finalizará completamente hacia las 12:01 a. m. del 28 de agosto.

En Colombia, la observación será especialmente favorable, pues las etapas importantes del fenómeno coincidirán con la noche, lo que permite seguir todo el proceso sin la necesidad de instrumentos especiales. La NASA subraya que, a diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse sin ningún riesgo para la visión, por lo que está permitido mirar directamente al cielo e incluso tomar fotografías. Los expertos sugieren buscar lugares con baja contaminación lumínica para apreciar mejor los cambios de tono en la Luna, aunque también será visible desde zonas urbanas.

Un aspecto particular de este eclipse es que, a pesar de ser parcial, la profundidad de la sombra podría hacer que gran parte de la superficie lunar adquiera tonos rojizos o cobrizos, un fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dispersando los colores azules y permitiendo que las tonalidades rojas se proyecten sobre la Luna, como señala Noticias Caracol. Así, el espectáculo visual que se podrá disfrutar en varias regiones del país recordará a los eclipses totales de Luna, a pesar de ser técnicamente parcial.

¿Cómo se podrá observar el eclipse lunar en Colombia sin necesidad de equipos especiales?

De acuerdo con información de la NASA y Noticias Caracol, para disfrutar del eclipse lunar del 27 y 28 de agosto de 2026 no será necesario usar dispositivos ópticos como telescopios o filtros. Basta con observar el cielo a simple vista, aunque se recomienda evitar lugares con contaminación lumínica para disfrutar de los matices rojizos que podría presentar la Luna.

¿Por qué la Luna adquiere tonos rojizos durante el eclipse lunar parcial de 2026?

Durante el máximo del eclipse, la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar y dispersa los colores azules, dejando que las tonalidades rojas lleguen hasta la superficie lunar. Como explican las fuentes, este mismo principio es el que produce los colores intensos de amaneceres y atardeceres, pero proyectado sobre la Luna durante un eclipse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.