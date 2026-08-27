Por: Caracol TV

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El gobierno de Donald Trump decidió proponer de nuevo una tarifa elevada para empresas estadounidenses que busquen contratar talento extranjero a través de la visa H-1B, fundamental para el sector tecnológico. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, esta medida implicaría que cada empleador pague 103.265 dólares por trabajador extranjero contratado bajo este programa. El objetivo, según la entidad, es que este cobro funcione como un "mecanismo de ingresos" para recuperar los costos administrativos asociados al sistema de inmigración legal. Esta iniciativa surge porque, según la administración republicana, el programa ha sido utilizado en exceso para reemplazar a la fuerza laboral local, en vez de complementarla, como era su propósito original, según reportó Noticias Caracol con fuentes de agencias AFP y EFE.

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El debate respecto a estas tarifas ya tuvo antecedentes. En septiembre de 2025, la administración de Trump emitió una proclama presidencial imponiendo una tasa de 100.000 dólares, con el argumento de atacar lo que denominó "abuso sistémico". Sin embargo, en junio, un juez federal frenó esta orden y apoyó a 20 estados gobernados por demócratas, quienes demandaron que la medida equivalía a un impuesto ilegal, eludiendo la autoridad del Congreso y superando una simple tarifa administrativa. Actualmente, la propuesta queda bajo revisión judicial y espera un fallo en apelación, situación que obliga al gobierno a explorar otros mecanismos reglamentarios para implementar la tasa.

La nueva reglamentación se encuentra ahora en una etapa de comentarios públicos, y se anticipa que enfrentará varias impugnaciones. Voces contrarias a la propuesta señalan que su adopción tendría repercusiones negativas, provocando aguda escasez de personal especializado en áreas clave como la medicina, la ingeniería y las ciencias, ya que el programa H-1B es ampliamente demandado y vital para muchos sectores.

El visado H-1B, creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990, autoriza a empresas estadounidenses a patrocinar trabajadores extranjeros en profesiones especializadas: científicos, médicos, ingenieros y expertos en informática. Estos permisos tienen un periodo inicial de tres años, ampliable hasta seis, y la demanda anual supera habitualmente la cantidad de visados disponibles. En la actualidad, se otorgan cerca de 85.000 visados H-1B cada año, incluyendo 20.000 reservados para profesionales con altas cualificaciones académicas. Empresarios de renombre, como Elon Musk (SpaceX) y Sundar Pichai (Google), iniciaron su trayectoria en Estados Unidos con una visa H-1B, remarca Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la visa H-1B para trabajadores extranjeros en Estados Unidos?

La visa H-1B permite a empresas estadounidenses patrocinar a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas como la ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. Consiste en un permiso inicial de tres años, que puede extenderse hasta seis años, y el proceso está sujeto a límites anuales. El Congreso estableció este programa para suplir necesidades laborales puntuales sin desplazar a la fuerza laboral local.

¿Qué consecuencias tendría la tarifa de 103.265 dólares para empleadores en el programa H-1B?

La propuesta de imponer una tarifa de 103.265 dólares a empleadores que contraten bajo el programa H-1B generaría preocupación por su eventual impacto en sectores que dependen de talento extranjero, como la tecnología y la medicina. Críticos advierten que podría dificultar el acceso a trabajadores calificados, mermando la capacidad de empresas y hospitales de cubrir vacantes especializadas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.