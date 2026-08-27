Por: Portal Bogotá

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La protección del hogar en Bogotá ha avanzado con el uso masivo de cámaras de seguridad conectadas a internet, una herramienta que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), permite a los ciudadanos monitorear sus espacios en tiempo real desde el celular y recibir notificaciones si se detecta algún movimiento anómalo. Esta tecnología, cada vez más presente en hogares y comercios, ofrece mayor tranquilidad y se ha convertido en clave para la prevención de incidentes.

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No obstante, contar con cámaras conectadas a internet trae consigo responsabilidades adicionales para los usuarios. Según la SDSCJ, un descuido frecuente es conservar las contraseñas de fábrica o utilizar claves sencillas de adivinar, lo que aumenta el riesgo de que personas externas puedan acceder al sistema y, por ende, a las imágenes privadas del lugar.

La entidad recomienda realizar acciones simples pero fundamentales para reforzar la seguridad digital. En primer lugar, siempre se debe cambiar la contraseña predeterminada inmediatamente después de instalar la cámara; además, es importante elegir claves que no sean fácilmente asociadas con los propietarios, evitando datos como nombres o fechas de nacimiento. También se aconseja utilizar una contraseña distinta para la cámara, que no sea la misma usada en correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones bancarias; esto ayuda a reducir los riesgos en caso de que alguna credencial sea vulnerada.

Mantener actualizados los dispositivos es otra medida fundamental. La SDSCJ indica que estas actualizaciones suelen incluir mejoras en la seguridad que refuerzan la protección. Asimismo, cuando la plataforma lo permita, es recomendable activar la verificación en dos pasos: una función que exige una capa adicional de autenticación para acceder a la cuenta (por ejemplo, un código enviado al celular).

La administración de accesos es igualmente relevante. La SDSCJ invita a verificar periódicamente quién tiene permisos para ver o gestionar las cámaras y eliminar a aquellos usuarios que ya no lo requieran. Proteger la red Wi-Fi también es parte esencial de la seguridad, ya que una contraseña débil en el router puede permitir que personas no autorizadas se apropien de la conexión y accedan a las cámaras. Por último, nunca se deben compartir públicamente enlaces o credenciales de acceso, ya que las grabaciones pueden registrar información sensible sobre la rutina de la familia o del negocio.

La Secretaría enfatiza la importancia de incorporar la seguridad digital en las medidas cotidianas, recordando que, ante cualquier hecho sospechoso, los ciudadanos deben reportarlo a través de la Línea de Emergencias 123, la cual es clave para iniciar procesos investigativos y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos recomienda la Secretaría Distrital de Seguridad para proteger las cámaras de seguridad en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia aconseja cambiar las contraseñas de fábrica por otras robustas y únicas, monitorear actualizaciones del sistema, activar la verificación en dos pasos, controlar quiénes pueden acceder a las cámaras y proteger la red Wi-Fi con claves seguras. Cada una de estas acciones es fundamental para evitar riesgos de acceso no autorizado y proteger la privacidad de los usuarios.

¿Por qué es importante no compartir las contraseñas o enlaces de acceso a las cámaras de seguridad?

Compartir contraseñas o enlaces de acceso puede poner en riesgo la información privada, ya que las cámaras almacenan datos sobre la vivienda, sus ocupantes y las actividades cotidianas. Si estos datos caen en manos equivocadas, la seguridad familiar o del negocio podría estar comprometida, facilitando posibles delitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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