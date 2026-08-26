Por: El Espectador

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Una nueva oportunidad de empleo llega a Bogotá este jueves 27 de agosto, con la jornada virtual de Nexa BPO en colaboración con la Agencia Distrital de Empleo. De acuerdo con la información compartida por el Portal Bogotá, la convocatoria busca cubrir 300 vacantes orientadas a quienes cuenten con experiencia en servicio al cliente, ventas, cobranza, soporte técnico y servicios financieros. Esta etapa hace parte de la convocatoria Talento Capital, que inicialmente sumaba 400 puestos a distribuirse entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto de 2026.

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Durante este jueves, los interesados podrán participar en la selección a través de la plataforma Microsoft Teams, entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. Para acceder al proceso, es obligatorio diligenciar previamente un formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. En este documento, el aspirante debe registrar información personal como tipo y número de documento, nombre completo, datos de contacto, zona de residencia, nivel educativo, experiencia y el área laboral de interés.

Los cargos disponibles se dividen en cinco perfiles: asesor de servicio al cliente, asesor comercial de retención, asesor de cobranza, asesor de soporte técnico y ejecutivo financiero externo, dirigidos, según el Portal Bogotá, a bachilleres, técnicos o tecnólogos, siempre y cuando acrediten un mínimo de seis meses de experiencia afín al puesto. La inscripción al formulario no garantiza contratación directa; quienes se postulen deben participar del proceso de selección y cumplir los requisitos exigidos por la empresa.

La Agencia Distrital de Empleo mantiene, adicionalmente, una oferta de 1.780 vacantes abiertas hasta el sábado 29 de agosto, donde 433 corresponden a perfiles profesionales y 702 admiten aspirantes sin experiencia. Estas posiciones, con postulación también virtual, abarcan áreas administrativas, jurídicas, comerciales, tecnológicas, contables, desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad. El proceso de registro y postulación se realiza a través del Servicio Público de Empleo, como señalan las fuentes oficiales.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico enfatiza que todos los procesos son gratuitos, sin intermediarios ni cobros. Quienes requieran orientación presencial pueden acercarse a la sede principal de la Agencia Distrital de Empleo, que opera de lunes a viernes en la carrera 13 número 27-00, local 12, ofreciendo apoyo cualificado para fortalecer el perfil y hoja de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria laboral virtual de Nexa BPO en Bogotá?

Para formar parte de la jornada virtual es necesario completar el formulario oficial habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el que se deben registrar datos personales y laborales. Tras este paso, los candidatos podrán asistir a la entrevista virtual por Microsoft Teams el jueves 27 de agosto, entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m., de acuerdo con el Portal Bogotá.

¿Qué tipos de vacantes ofrece la Agencia Distrital de Empleo hasta el 29 de agosto?

La Agencia Distrital de Empleo ofrece 1.780 vacantes en diversas áreas como administración, derecho, contabilidad, servicio al cliente, tecnología, desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad. De este total, 433 puestos están destinados a profesionales y 702 no requieren experiencia previa, según información oficial publicada en el Portal Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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