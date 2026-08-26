Por: Noticiero 90 minutos

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Durante mucho tiempo, la comunidad trans ha debido afrontar estigmas y prejuicios que afectan directamente diferentes dimensiones de su día a día, marcando la vida de muchas personas con barreras sociales que dificultan su pleno desarrollo. En el Valle del Cauca, más allá de los debates sobre diversidad y las cifras estadísticas, se encuentran las historias concretas de quienes han decidido expresarse de acuerdo con su identidad de género y al mismo tiempo luchar por el derecho a vivir con dignidad.

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El reportaje especial realizado por Valerie Mejía y Luis David Correa, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente para el taller '90 Minutos', recoge los testimonios de Laura Sáenz y Sebastián Santino, una mujer y un hombre trans respectivamente, quienes relatan sus procesos personales de transición. Ambos describen los múltiples desafíos encontrados en el camino, los cuales no solo provienen de la sociedad sino también del entorno más cercano, como la familia, que juega un papel fundamental en la aceptación y el apoyo. Allí, la presencia de expertos en salud y psicología en el reportaje aporta claridad sobre el impacto que tiene contar con acompañamiento médico y familiar para estas personas, factores que pueden marcar diferencias profundas en su bienestar e integración social.

No obstante, la discriminación continúa presente en espacios públicos, instituciones y, de manera muy significativa, en el ámbito laboral. Según datos mencionados en el artículo, obtenidos de estudios realizados por la Cámara de Comerciantes LGBT y el Centro Nacional de Consultoría, en Colombia únicamente 4 de cada 100 personas trans tienen trabajo formal, situación que evidencia claramente el nivel de exclusión y precariedad laboral que enfrenta esta población. Sumado a ello, muchas personas trans experimentan barreras en el acceso a derechos fundamentales, tales como la educación, la salud, una vivienda adecuada y oportunidades laborales, lo que mantiene en condiciones de vulnerabilidad e informalidad a un sector significativo de la comunidad.

En cuanto a la violencia y la garantía de derechos, el reporte cita cifras alarmantes del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo: solo en 2025, fueron asesinadas 270 personas LGBTIQ+, y más del 60 % de esas víctimas pertenecían a la población trans. Este panorama revela la urgencia de fortalecer las rutas de atención y aplicar acciones efectivas que permitan el avance hacia una sociedad donde nadie sea discriminado o agredido por su identidad de género. Activistas e instituciones, de acuerdo con el especial, insisten en la importancia de garantizar el acceso a la educación, el empleo y la salud como derechos básicos para que las personas trans puedan vivir libremente y sin miedo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos laborales que enfrenta la población trans en Colombia?

Como se explica en el reportaje, las personas trans en Colombia enfrentan profundas barreras estructurales para acceder a trabajos formales. Estudios de la Cámara de Comerciantes LGBT y el Centro Nacional de Consultoría revelan que solo 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato laboral, lo cual refleja la discriminación persistente en entornos laborales y limita las oportunidades económicas y de desarrollo profesional de esta población.

¿Por qué es importante el acompañamiento familiar y médico durante la transición de personas trans?

De acuerdo con los testimonios recogidos en el reportaje, el apoyo de la familia y de profesionales en salud y psicología es fundamental en los procesos de transición. Este acompañamiento contribuye al bienestar integral, ayuda a afrontar desafíos sociales y personales, y facilita la aceptación, lo que tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional de las personas trans.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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