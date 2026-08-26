Por: El Espectador

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En los recientes días, la relación diplomática entre Colombia y China se vio sacudida por un intercambio de declaraciones entre el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, a raíz de la gestión de la ayuda internacional tras el terremoto del 10 de agosto. Bogotá expresó agradecimiento público a los países que han colaborado en la atención de la emergencia, pero China manifestó inquietudes al considerarse excluida de este reconocimiento.

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El episodio se originó con un mensaje publicado por Restrepo, quien informó sobre una reunión realizada con el Grupo de Donantes de la cooperación internacional en Colombia. En este encuentro, se revisó el estado de la crisis humanitaria ocasionada por el sismo y se discutieron las etapas de recuperación y reconstrucción. El vicepresidente extendió su gratitud a la comunidad internacional y destacó la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, posteriormente llegó una respuesta pública del embajador Jingyang a través de redes, en la que cuestionó que el agradecimiento a la “comunidad internacional” aparentemente no incluyó a China y otros países.

En medio de la controversia, vale señalar que, de acuerdo con la respuesta de Restrepo, China no forma parte del GRUC, sigla que significa Grupo de Cooperación Internacional conformado por alrededor de 25 países donantes y más de 10 organismos multilaterales, bajo la presidencia de Canadá y el BID. El vicepresidente recalcó que la convocatoria al evento fue realizada por el propio GRUC y no por el gobierno colombiano, dirigida solo a sus miembros activos. Restrepo fue enfático al señalar que el agradecimiento es amplio y sin exclusiones, incluyendo a China, y reconoció la solidaridad de ese país en esta tragedia.

La tensión se enmarca en un momento de cambios en la política exterior colombiana, tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto. Tal como informó El Espectador, la administración actual ha orientado su estrategia internacional hacia Occidente, priorizando el diálogo con Estados Unidos y, en este contexto, se mencionó incluso la posible salida de Colombia de la iniciativa comercial china “la Franja y la Ruta”, impulsada por la administración de Xi Jinping. Aunque Bogotá y Pekín mantienen relaciones diplomáticas estables, estas recientes diferencias se suman a una etapa de reajustes en las prioridades exteriores del gobierno colombiano.

Finalmente, Restrepo recordó que las diferencias diplomáticas deben tratarse mediante canales institucionales, un llamado que fue acatado por la embajada china, a la espera de un encuentro formal solicitado por Pekín. El desarrollo de este diálogo está ahora bajo observación, en busca de mantener el equilibrio entre las alianzas estratégicas de Colombia en el escenario internacional.

¿Por qué China no fue invitada al encuentro del Grupo de Donantes tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la explicación oficial del vicepresidente José Manuel Restrepo, China no fue convocada al encuentro porque no es miembro del Grupo de Cooperación Internacional (GRUC), una plataforma conformada por cerca de 25 países y más de 10 instituciones multilaterales presidida por Canadá y el Banco Interamericano de Desarrollo. La invitación y organización del evento estuvieron a cargo del propio grupo, lo que excluyó a países no miembros del espacio de diálogo y agradecimiento.

¿Cómo afecta la nueva política exterior de Colombia la relación con China tras el cambio de gobierno?

La administración del presidente Abelardo de la Espriella ha dado un giro hacia fortalecer relaciones con países occidentales, particularmente Estados Unidos, lo que incide en la manera en que Colombia prioriza sus alianzas internacionales. Según El Espectador, esto ha motivado ajustes como el replanteamiento de la participación en la iniciativa comercial china “la Franja y la Ruta”. Aunque Bogotá y Pekín siguen manteniendo vínculos diplomáticos, las recientes diferencias sugieren un periodo de acomodación en la relación bilateral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.