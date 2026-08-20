Por: Noticiero 90 minutos

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Cerca de 80 toneladas de ayuda humanitaria donadas por el gobierno de China arribaron recientemente a la ciudad de Cali, con el objetivo de asistir a las familias que resultaron damnificadas por el devastador terremoto en el Valle del Cauca. El cargamento fue trasladado desde Bogotá en ocho camiones, cubriendo aproximadamente 450 kilómetros y un trayecto terrestre de 18 horas, según publicó Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, en su cuenta oficial en la red social X. La ayuda fue depositada en el centro de acopio dispuesto en la antigua La Licorera, en el norte de la ciudad, donde se almacena y organiza antes de ser distribuida entre las comunidades afectadas.

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Los elementos enviados incluyen una diversidad de recursos esenciales para afrontar la emergencia. Se cuentan 1.900 tiendas de campaña para quienes perdieron su vivienda, 7.000 mantas, 15 plantas potabilizadoras de agua, 200 pulverizadores de mochila, 200 lámparas solares y 20 plantas eléctricas diésel. Así mismo, el cargamento incorpora artículos destinados a la recuperación de las viviendas impactadas y a la atención de niños y familias: 108 balones de fútbol, 408 balones de baloncesto y 1.300 peluches de osos panda. Este esfuerzo busca no solo cubrir las necesidades inmediatas de alojamiento y agua potable, sino también proveer algo de alivio y esparcimiento a los más pequeños en medio de la crisis.

La magnitud del desastre ha sido confirmada por la Gobernación del Valle del Cauca. De acuerdo con su reporte más reciente, el terremoto dejó 62.594 viviendas impactadas: 51.024 con daños estructurales y 11.570 completamente destruidas. En este contexto, la ayuda internacional y la solidaridad nacional se han vuelto vitales. Además de la donación proveniente de China, el centro La Licorera ha estado recibiendo contribuciones de otros países y de ciudadanos colombianos. En estos espacios se almacenan alimentos no perecederos, arroz, agua, bebidas energizantes y artículos para mascotas, para luego ser organizados y distribuidos en zonas en necesidad del departamento y regiones vecinas, como el Eje Cafetero y el suroccidente del país.

Esta nueva ola de solidaridad permite a los organismos de socorro y autoridades locales continuar brindando atención a las familias afectadas. La logística en la entrega de las donaciones resulta clave para su rápida y eficiente distribución.

¿Qué ayuda humanitaria llegó de China para los afectados en el Valle del Cauca?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el aporte consistió en 1.900 tiendas de campaña, 7.000 mantas, 15 plantas potabilizadoras de agua, 200 pulverizadores de mochila, 200 lámparas solares, 20 plantas eléctricas diésel, 108 balones de fútbol, 408 balones de baloncesto y 1.300 osos panda de peluche, recursos destinados a familias y niños damnificados.

¿Cuál es el centro de acopio principal para las donaciones en el Valle del Cauca?

Según el mismo medio, todas las donaciones internacionales y nacionales se almacenan y organizan en la antigua La Licorera, ubicada en el norte de Cali, desde donde se gestiona la distribución hacia las zonas afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.