Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca se preparan para una jornada especial de homenaje con el evento denominado “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”. Esta actividad se llevará a cabo a las 7:00 de la noche, momento en el que la invitación es que cada persona, sin importar su ubicación, encienda una vela y dedique unos minutos a recordar y honrar a las víctimas del reciente terremoto del 10 de agosto. El sentido de la iniciativa es doble: rendir tributo a quienes han fallecido y transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza a las familias que atraviesan un proceso de duelo y reconstrucción.

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Según lo publicado por Noticiero 90 Minutos, la jornada tiene un profundo sentido colectivo y busca que la comunidad se implique, no solo desde los puntos de reunión habituales, sino también desde el espacio íntimo de sus hogares. El acto simbólico de encender una vela a la misma hora tiene un valor especial: significa memoria compartida, acompañamiento y un recordatorio de que, a pesar de la distancia, Cali y el Valle del Cauca permanecen unidos en momentos de adversidad.

La invitación está respaldada por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, quienes promueven este homenaje bajo el mensaje “Cali somos todos”. Con frases como “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, la convocatoria se dirige tanto a quienes han sufrido directamente la tragedia como a toda la ciudadanía, buscando convertir el dolor en un acto de unidad y esperanza.

Además del acto de encender la vela, se propone dedicar espacio para la oración o la reflexión silenciosa, permitiendo que cada persona personalice su forma de acompañar y hacer presente la memoria de quienes ya no están. Así, el Día de las Velitas por Cali trasciende lo individual, consolidando un ritual colectivo que enfatiza la importancia de la memoria y el sentido de comunidad, en un contexto donde la solidaridad resulta fundamental para la recuperación anímica y emocional del territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del Día de las Velitas por Cali y el Valle?

El objetivo principal del Día de las Velitas por Cali y el Valle es rendir homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto y acompañar a las familias afectadas, promoviendo la solidaridad y la esperanza a través de un acto simbólico y colectivo: encender una vela a las 7:00 de la noche desde cualquier lugar.

¿Por qué encender una vela se considera un acto simbólico de memoria?

Según Noticiero 90 Minutos, encender una vela representa un gesto de memoria y acompañamiento, permitiendo a las personas expresar unión y solidaridad. La acción de prender una vela a la misma hora ayuda a reforzar la idea de comunidad y recuerda a quienes ya no están, manteniendo viva su memoria de forma compartida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.