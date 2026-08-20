Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, un gesto sencillo se convierte en símbolo de unión y esperanza para Cali y el Valle del Cauca. A las 7:00 de la noche, se invita a la ciudadanía a encender una vela desde donde cada quien se encuentre, como señal de solidaridad con las familias afectadas por la reciente tragedia, así como para rendir un sentido homenaje a quienes ya no están. Esta iniciativa lleva por nombre “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, y está pensada como una oportunidad tanto para la recogida espiritual como para la expresión colectiva de memoria y apoyo en medio del dolor.

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La propuesta central es que, sin importar la ubicación de las personas, una vela encendida al mismo tiempo sirva como puente de acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles. La fuerza simbólica de este acto queda recogida en el mensaje principal de la invitación: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”. Esta frase sintetiza el sentido de comunidad que une a los habitantes en el duelo y en el deseo de acompañar a las familias que sufren.

La jornada, que resalta con la frase “Cali somos todos”, cuenta con el respaldo tanto de la Alcaldía de Santiago de Cali como de la Gobernación del Valle del Cauca. Ambas entidades impulsan esta actividad para que cada persona, desde su hogar o cualquier otro lugar, se sume al homenaje y exprese sus condolencias.

En la conmemoración no solo se encienden velas, sino que también se propone un espacio de oración en memoria de las víctimas. Según información publicada en 90minutos.co, la cita busca unir a la sociedad en un momento de dolor compartido, recordando especialmente a las víctimas del terremoto registrado el 10 de agosto. La vela, entonces, se convierte en un punto de encuentro no físico, pero sí emocional y simbólico, para mantener viva la memoria y acompañar desde la distancia a quienes lo necesitan.

¿En qué consiste el Día de las Velitas por Cali y el Valle?

El “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” es una convocatoria para que, a las 7:00 de la noche del viernes, personas de toda la región y el país enciendan una vela desde donde estén. Este sencillo gesto busca honrar la memoria de las víctimas del terremoto y brindar un mensaje de esperanza y solidaridad a las familias que sufrieron pérdidas.

¿Por qué es importante la simbología de la vela en este homenaje?

La vela encendida tiene un fuerte valor simbólico porque representa la luz y la solidaridad colectiva. En este contexto, es una manera de demostrar que la comunidad está unida en la memoria, en la esperanza y en el acompañamiento de quienes enfrentan momentos difíciles tras la tragedia del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.