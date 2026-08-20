Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, Cali y el Valle del Cauca llevarán a cabo un sentido homenaje en memoria de las víctimas del reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto. La invitación, llamada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, convoca a toda la ciudadanía a encender una vela a las 7:00 de la noche, desde cualquier lugar donde se encuentre. El propósito de esta simbólica acción es reunir, aunque sea a la distancia, a las personas que quieren mostrar solidaridad y esperanza hacia las familias afectadas, recordando y honrando a quienes ya no están.

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De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, esta jornada tiene un profundo sentido colectivo y busca resaltar el valor de la unión en momentos de duelo. La propuesta surgió como un acto sencillo pero poderoso: una llama encendida representa el recuerdo compartido y el acompañamiento espiritual a quienes atraviesan circunstancias difíciles tras la tragedia. El mensaje que encabeza la convocatoria lo resume así: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, una frase que invita a mantener viva la memoria de las víctimas y a fortalecer la conexión entre quienes se solidarizan con los afectados.

La jornada ofrece, además, un espacio para la oración y el recogimiento, dejando en claro que el dolor y la esperanza pueden compartirse incluso desde la distancia. El lema adicional de la actividad, “Cali somos todos”, refuerza la idea de que la ciudad y su gente, más allá de las diferencias, están unidas frente a la adversidad. Tanto la Alcaldía de Santiago de Cali como la Gobernación del Valle del Cauca participan en esta iniciativa, extendiendo el llamado para que cualquier persona, desde sus hogares o cualquier otro lugar, se una al gesto colectivo.

Así, el acto de encender una vela este viernes a las 7:00 p. m. se convierte en un punto de encuentro simbólico. Es un momento para recordar a quienes perdieron la vida y expresar apoyo a las familias que aún enfrentan las consecuencias del sismo. Esta invitación demuestra cómo gestos sencillos pueden transformar el dolor en un mensaje colectivo de esperanza y solidaridad, tal como lo destaca el reportaje original de 90minutos.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el homenaje de las velitas por Cali y el Valle del Cauca?

El homenaje, denominado “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, consiste en una convocatoria para que, a las 7:00 de la noche, las personas enciendan una vela en honor a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. La iniciativa busca enviar un mensaje de esperanza y solidaridad a las familias afectadas, invitando también a un espacio de oración y recogimiento, según la información de 90minutos.co.

¿Qué significado tiene encender una vela en el homenaje a las víctimas del terremoto en Cali?

Encender una vela durante este homenaje tiene un significado simbólico: representa, según el mensaje citado en la convocatoria, la luz, la memoria y el recuerdo persistente de quienes ya no están. Es un acto que busca unir a la ciudad y a la región en un mensaje colectivo de apoyo, duelo compartido y esperanza para las familias que sufren por la tragedia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.