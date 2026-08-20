Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali presentó un reciente balance sobre la emergencia causada por el terremoto, con datos recopilados hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto. De acuerdo con el reporte oficial, la tragedia ha dejado 147 personas fallecidas y 1.657 heridas, mientras que 88 personas han sido rescatadas en distintos puntos de la ciudad. Además, se confirmó que ya se entregaron 139 cuerpos a sus familias, dato que revela el avance en la identificación y el acompañamiento a los afectados directos por la catástrofe, según información institucional referida por Noticiero 90 Minutos.

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En relación con los desaparecidos, las autoridades indicaron que la cifra se redujo a 47 casos. Este dato fue depurado gracias al proceso de validación y cruce de registros entre entidades de salud, Medicina Legal y familiares que han realizado los reportes. Así, la alcaldía resaltó que el número inicial descendió de 56 a 47 gracias a este mecanismo de verificación, lo cual evidencia la rigurosidad con la que se han desarrollado las labores de búsqueda y la actualización constante del censo de víctimas.

El sismo también provocó severas afectaciones en la infraestructura urbana. Según la alcaldía de Cali, hasta el momento se procesaron 8.030 reportes ciudadanos sobre daños en edificaciones y se han verificado 998 construcciones. Entre los inmuebles inspeccionados, 24 sufrieron colapso total, 177 presentan colapso parcial y 221 muestran daños estructurales de consideración. Estas cifras reflejan la magnitud del impacto y la urgencia de continuar con las evaluaciones técnicas para definir la habitabilidad en diversos sectores.

En el marco de la recuperación, las brigadas han retirado 33.320 toneladas de escombros y adelantado 14.937 evaluaciones sobre daños y necesidades a través del Registro Único de Familias Efectadas (RUFE). Asimismo, 1.234 personas siguen activas en labores de atención a la emergencia, distribuidas entre la evaluación de estructuras, recolección de escombros, entrega de ayuda humanitaria y gestión de alojamientos temporales. El informe también destaca el rescate de 181 animales, subrayando un enfoque integral en la atención a todas las formas de vida afectadas.

Permanece activo un equipo de búsqueda de víctimas, liderado por Bomberos Cali en conjunto con grupos preparados del ejército, la policía y la armada, lo que evidencia un esfuerzo coordinado de respuesta ante la crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas edificaciones han sido afectadas por el terremoto en Cali?

Hasta el momento, las autoridades han recibido 8.030 reportes de afectaciones en edificaciones y verificaron 998 inmuebles. Entre estos, se identificaron 24 colapsos totales, 177 colapsos parciales y 221 daños estructurales, lo cual muestra la significativa magnitud de daños materiales como consecuencia del sismo.

¿Cuántas personas permanecen desaparecidas tras el terremoto de Cali y cómo se verifica esta cifra?

La cifra oficial de desaparecidos es de 47 personas. Esta estadística se depura constantemente cruzando información entre entidades de salud, Medicina Legal y familiares que han realizado los reportes, lo que asegura la actualización y precisión del dato, según lo informado por la alcaldía de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.