Por: Noticiero 90 minutos

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Un sentido homenaje fue convocado para este viernes a las 7:00 de la noche, cuando se invita a las personas a encender una vela desde el lugar en el que se encuentren. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, esta jornada busca unir a la comunidad y transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza a las familias que han sido afectadas por la reciente tragedia, además de honrar la memoria de quienes ya no están presentes.

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La iniciativa lleva por nombre “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, una propuesta que va más allá de un simple acto simbólico. También se plantea como una oportunidad para unirse en oración y rendir tributo a las víctimas. Con frases como “Cali somos todos” y el contundente mensaje “somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, la jornada pretende que la ciudadanía recuerde, acompañe y exprese su apoyo sincero a quienes atraviesan este doloroso momento. Según la convocatoria, no importa el lugar físico donde esté cada persona; lo importante es que, a la misma hora, la luz de una vela signifique compañía en la distancia.

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca respaldan esta convocatoria, invitando a quienes residen en la región y en otros lugares a sumarse al homenaje desde sus hogares. En la nota publicada por Noticiero 90 Minutos se resalta que el gesto de encender una vela debe ser visto como un punto de encuentro. El acto pretende mantener viva la memoria de las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto y brindar aliento a las familias que resultaron afectadas.

Dado lo expresado por los organizadores, el homenaje simboliza la unión colectiva y reafirma el sentimiento de comunidad, mostrando que, aun en la distancia, se pueden expresar el acompañamiento y el apoyo en situaciones adversas. La convocatoria invita a transformar el dolor compartido en luz, memoria y solidaridad, recordando que en estos momentos difíciles, el vínculo entre las personas no desaparece, sino que se fortalece a través de pequeños gestos como este.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del Día de las Velitas por Cali y por el Valle?

El Día de las Velitas por Cali y por el Valle tiene como objetivo central rendir homenaje a las víctimas del reciente terremoto, brindar acompañamiento a sus familias e impulsar un mensaje de solidaridad y esperanza. La iniciativa invita a la comunidad a encender una vela a la misma hora, desde cualquier lugar, reforzando la memoria colectiva y el sentido de unidad en la región.

¿Cómo pueden participar quienes no estén en Cali o Valle del Cauca en el homenaje a las víctimas del terremoto?

De acuerdo con la convocatoria, cualquier persona puede participar encendiendo una vela a las 7:00 de la noche, sin importar si se encuentra fuera de Cali o del Valle del Cauca. El gesto simbólico busca unir a quienes comparten el dolor y exaltar la memoria, permitiendo que la distancia no sea un obstáculo para expresar solidaridad y apoyo a las familias afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.