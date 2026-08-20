Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali entregó un balance actualizado sobre la emergencia causada por el terremoto, con información reportada hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto. De acuerdo con el informe oficial difundido por las autoridades locales, ya se cuentan 147 personas fallecidas, 1.657 heridas y 88 rescatadas como resultado de este desastre natural. Entre las acciones adelantadas por el municipio se resalta la entrega de 139 cuerpos a sus respectivas familias, evidenciando un esfuerzo institucional por garantizar el acompañamiento en uno de los procesos más dolorosos para la comunidad afectada.

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Sobre el tema de personas desaparecidas, la Alcaldía comunicó que luego de un proceso de validación y depuración de los registros, la cifra se redujo a 47 casos. Este procedimiento se ha desarrollado mediante el cruce de datos con entidades de salud, Medicina Legal y los familiares que realizaron los reportes, lo cual ha permitido que esa cifra se ajuste (pasando de 56 a 47) y continúe actualizándose a medida que avanza la verificación. Según lo informado, este proceso resulta fundamental para esclarecer el destino de las personas reportadas y brindar claridad a sus allegados.

En cuanto a la infraestructura, el impacto ha sido considerable. Las autoridades han recibido hasta el momento 8.030 reportes ciudadanos relacionados con afectaciones en diversas edificaciones, de las cuales se han verificado 998. El balance establece que 24 de estas estructuras presentan colapso total; 177 colapso parcial y 221 tienen daños estructurales. Adicionalmente, la gestión del riesgo ha permitido retirar 33.320 toneladas de escombros de la ciudad e identificar 14.937 necesidades específicas mediante el levantamiento de datos con la herramienta RUFE, sigla que hace referencia al Registro Único de Damnificados y Evaluación de Daños y Necesidades.

Actualmente, 1.234 personas permanecen activas en los distintos frentes de atención a la emergencia, incluido el levantamiento de RUFE, la evaluación de edificaciones, la recolección de escombros, la distribución de ayuda humanitaria y la atención en alojamientos temporales. Asimismo, en el balance se destaca el rescate de 181 animales, reflejando que la labor no se ha limitado a los ciudadanos, sino que también ha incluido a los seres sintientes afectados.

Las operaciones de búsqueda de víctimas continúan bajo el liderazgo de Bomberos Cali, con la participación de grupos especializados del Ejército, la Policía y la Armada, según reportó la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas tras el terremoto en Cali según el último reporte?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Cali, con corte a las 10:00 a. m. del 20 de agosto, la cifra de personas desaparecidas es de 47 casos, luego de un trabajo de verificación y cruce de información con entidades de salud, Medicina Legal y las familias afectadas. Esta cifra se irá actualizando a medida que continúe el proceso de revisión.

¿Cuál es la magnitud del impacto en la infraestructura de Cali tras el terremoto?

Según el balance reportado por la Alcaldía, la emergencia ha afectado de forma significativa la infraestructura: hay 8.030 reportes ciudadanos de daños, 998 edificaciones verificadas, 24 colapsos totales, 177 colapsos parciales y 221 estructuras con daños, además de la recolección de 33.320 toneladas de escombros y el trabajo continuo para identificar y atender las necesidades de la población damnificada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.