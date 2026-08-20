Por: Noticiero 90 minutos

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A las 7:00 de la noche, una invitación especial motivó a las personas en Cali, el Valle del Cauca y otras regiones a encender una vela allí donde estuvieran. El propósito fue claro: unir un mensaje de solidaridad y esperanza dirigido a quienes han resultado afectados por la reciente tragedia y dedicar un homenaje sentido a quienes ya no están. La propuesta, denominada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, incluyó además un espacio de recogimiento en oración y reflexión colectiva para honrar a las víctimas y acompañar a las familias que viven días difíciles.

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De acuerdo con información recogida por 90minutos.co, la convocatoria planteó que no importa el lugar en el que se encuentre cada persona; lo crucial es que, al mismo tiempo, una vela encendida represente el recuerdo compartido y la empatía hacia quienes enfrentan el dolor de la pérdida. El mensaje que acompañó la invitación resumió el espíritu de la jornada: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”. Con esta frase, se resaltó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y el apoyo mutuo en momentos de calamidad.

La jornada también incluyó una expresión que fortalece el sentimiento de pertenencia y unión: “Cali somos todos”. Bajo esta consigna, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca se sumaron a la iniciativa, invitando a que la ciudadanía participara desde sus hogares o el sitio donde estuvieran. La idea era que, sin importar la distancia física, el acto de encender una vela sirviera como símbolo de cercanía emocional hacia las familias afectadas y de recuerdo permanente a las víctimas del sismo ocurrido el 10 de agosto.

Así, a las 7:00 p. m. de ese viernes, el sencillo gesto de encender una vela conformó un punto de encuentro espiritual y simbólico, que permitió a muchos expresar su acompañamiento y rendir un tributo especial a quienes dejaron una huella imborrable. En palabras recogidas en el reporte de 90minutos.co, la jornada buscó, por encima de todo, mantener encendida la llama de la memoria y la solidaridad que caracteriza a la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió el “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”?

El “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” fue una convocatoria que invitó a la ciudadanía a encender una vela a las 7:00 de la noche, donde estuviera, para enviar un mensaje de solidaridad, esperanza y memoria a las familias afectadas por la tragedia reciente, además de rendir homenaje a quienes perdieron la vida.

¿Cuál fue el significado de la frase “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están” en la jornada de velitas?

La frase “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están” sirvió como el mensaje central de la jornada, resaltando el carácter simbólico del acto de encender una vela como forma de recordar y honrar a las víctimas, así como de fortalecer la memoria colectiva y la unión entre quienes vivieron la tragedia en Cali y el Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.