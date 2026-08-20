Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Ion Michael Lenis, condenado a 54 años de prisión, rompió su silencio desde la cárcel de Jamundí y habló sobre algunos de los crímenes que estremecieron al Valle del Cauca. En una entrevista exclusiva, el hombre relató detalles de hechos violentos que dejaron varias víctimas y que durante años permanecieron rodeados de interrogantes.

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Con una frialdad que causa impacto, Lenis se refirió a los asesinatos de jóvenes como Karen Canelo, Elizabeth Giraldo e Isa Katherine Cabuyales, casos que conmocionaron a sus familias y a las comunidades donde ocurrieron.

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Uno de los episodios más estremecedores está relacionado con Isa Katherine Cabuyales. La joven fue víctima de un crimen cuya investigación condujo hasta una vivienda ubicada en el sector de Siloé, en Cali. Allí, las autoridades encontraron sus restos enterrados, un hallazgo que permitió reconstruir parte de una historia marcada por la violencia y el misterio.

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Desde su lugar de reclusión, Lenis entregó su versión sobre la manera en que se habrían desarrollado estos hechos y habló de la participación de otras personas. Sus declaraciones permiten conocer, desde su propio relato, algunos de los detalles que rodearon los crímenes y las circunstancias que terminaron con la vida de las víctimas.

Los testimonios también vuelven a poner en el centro la historia de Karen Canelo y Elizabeth Giraldo, dos jóvenes cuyos nombres quedaron ligados a investigaciones criminales que generaron preocupación en el Valle del Cauca. Para sus familias, conocer qué ocurrió y establecer responsabilidades ha sido una búsqueda marcada por el dolor y la incertidumbre.

La condena de 54 años que pesa sobre Lenis refleja la gravedad de los hechos por los que fue procesado. Sin embargo, sus declaraciones desde prisión abren nuevamente interrogantes sobre lo ocurrido, las personas involucradas y las circunstancias que rodearon cada crimen.

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El relato, obtenido desde la cárcel de Jamundí, muestra el lado más oscuro de una serie de casos que dejaron familias destruidas y comunidades conmocionadas. Mientras las autoridades han establecido responsabilidades judiciales, las palabras del condenado ofrecen una mirada directa a una historia de violencia que todavía genera preguntas.

Las revelaciones de Lenis no solo recuerdan el drama de las víctimas, sino que también ponen de presente la importancia de esclarecer cada detalle para que sus familias puedan conocer la verdad sobre lo ocurrido.

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