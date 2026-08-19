Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La “carrera de calzoncillos”, evento organizado por la Alcaldía de Coyaima en el Tolima con motivo del Día del Campesino, se convirtió en el foco de un intenso debate regional. La actividad, impulsada directamente por el alcalde Luis Orlando Ortiz Caicedo y difundida en canales oficiales como una oportunidad para la “integración, sana competencia y alegría”, consistió en hacer que los participantes corrieran usando únicamente ropa interior. La administración local incluso compartió imágenes en las que el mandatario posó junto a los ganadores, destacando el carácter festivo de la celebración.

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No obstante, la particular apuesta fue duramente criticada por Alexander Castro, secretario de Cultura del Tolima. De acuerdo con sus declaraciones, citadas en la información suministrada, el funcionario cuestionó la legitimidad de presentar este tipo de iniciativas como parte de la identidad cultural local, calificándolas de “ridículas” y acusándolas de terminar en “burlesco” para quienes participan. Desde su perspectiva, la cultura debe ser un vehículo para promover la “belleza” y el “desarrollo humano”, no para organizar eventos que podrían considerarse grotescos.

El debate no se limitó a la forma del evento, pues el secretario Castro hizo énfasis en la composición social del municipio de Coyaima, territorio que reconoce por su alta presencia de comunidades indígenas. En ese contexto, reiteró la importancia de que las celebraciones municipales tengan en cuenta la “cosmovisión y la bioculturalidad” de estos pueblos, en lugar de recurrir a iniciativas que puedan resultar ajenas o irrespetuosas de sus tradiciones y valores.

Estas críticas cobran especial relevancia ya que ocurren en paralelo con la discusión, por parte de la Asamblea del Tolima, del Plan Decenal de Cultura. Este documento orientará por diez años la política cultural del departamento. Para el secretario, experiencias como la vivida en Coyaima demuestran la urgencia de coordinar las acciones municipales con una visión amplia de desarrollo cultural y humano, que realmente incluya a los diferentes sectores y respete su diversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticada la “carrera de calzoncillos” organizada en Coyaima, Tolima?

La carrera fue criticada porque el secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, la calificó como una actividad "ridícula" que, en vez de promover la cultura y el desarrollo humano, convertía la celebración en una especie de burla hacia los participantes. Señaló también que este tipo de iniciativas no tienen en cuenta los valores y la bioculturalidad de las comunidades indígenas que habitan en Coyaima.

¿Qué significa bioculturalidad y por qué es importante en el contexto de Coyaima?

El término "bioculturalidad" hace referencia a la relación entre la cultura y el entorno natural de una comunidad. En Coyaima, donde hay una notable presencia indígena, la bioculturalidad implica considerar tanto los saberes ancestrales como el respeto a la forma cómo estas comunidades interactúan con la naturaleza. Según el secretario de Cultura, incluir esta perspectiva en las celebraciones es vital para lograr un verdadero desarrollo cultural y humano en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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