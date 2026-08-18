Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ricardo Suárez dejará la Secretaría del Interior del Tolima, y su reemplazo será Alison Amaya Reyes, quien asumirá el liderazgo de esta dependencia clave para la administración departamental. De acuerdo con la información conocida por El Nuevo Día, el cambio en la entidad fue confirmado este martes, y se tiene previsto que el proceso de empalme se inicie el miércoles 19 de agosto, a las 9:00 a. m., en el Salón 7 Días, uno de los espacios ubicados en los bajos de la Gobernación del Tolima. El relevo ocurre en un contexto donde la continuidad de los programas y la gestión eficiente de los distintos temas a cargo de la Secretaría resultan cruciales.

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La salida de Suárez fue comunicada directamente por él a funcionarios y contratistas de la Secretaría, mediante un mensaje de agradecimiento por el acompañamiento durante su periodo como secretario del Interior. En su nota, Suárez expresó que parte con tranquilidad y profundo agradecimiento por los logros y relaciones construidas. “Me voy tranquilo y profundamente agradecido”, señaló al despedirse de quienes lo acompañaron en esta etapa, subrayando que aunque los cargos terminan, el afecto, respeto y las amistades permanecerán.

Por su parte, Alison Amaya Reyes asumirá el cargo respaldada por una sólida formación en Administración Pública, así como con especializaciones en Derecho Administrativo y Proyectos de Desarrollo, de acuerdo con lo consignado también por El Nuevo Día. Amaya Reyes proviene de desempeñarse como directora administrativa y financiera de la Gobernación del Tolima, donde estaba vinculada a la Secretaría de Salud, lo cual le proporciona un conocimiento estructural de la administración departamental.

El empalme entre los equipos iniciará formalmente con una reunión convocada para la presentación oficial de Amaya Reyes ante el equipo de la Secretaría del Interior. Después de este primer encuentro, las actividades de transición se distribuirán por grupos de trabajo, en función de las diferentes líneas de acción de la entidad. Entre los temas que pasarán al nuevo equipo directivo se encuentran convenios solidarios y acción comunal, bienestar animal, libertad religiosa, derechos humanos, atención a víctimas, democracia, participación ciudadana y asuntos electorales, junto a otros programas emblemáticos.

Finalmente, Suárez recomendó a su equipo mantener organizada la información sobre procesos, actividades, compromisos y temas pendientes para facilitar la transición y preservar la eficacia de la gestión institucional durante el cambio de responsables.

¿Cuáles son los principales retos de Alison Amaya Reyes como nueva secretaria del Interior del Tolima?

Alison Amaya Reyes enfrenta el reto de liderar la Secretaría del Interior del Tolima continuando con programas en áreas fundamentales como acción comunal, bienestar animal, libertad religiosa, derechos humanos, atención a víctimas, democracia, participación ciudadana y asuntos electorales. Su desafío será garantizar la efectiva transición y mantener la operatividad y continuidad de los proyectos en marcha.

¿En qué consiste el proceso de empalme en la Secretaría del Interior del Tolima?

El proceso de empalme consiste en una serie de reuniones y actividades en las que el actual equipo de la Secretaría del Interior entrega información y documentación relevante a la nueva gestión, en temas como actividades, compromisos y temas pendientes. Este procedimiento busca asegurar la continuidad institucional y una adecuada transferencia de información y responsabilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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