Por: El Espectador

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Luego de una espera que se prolongó por 28 años, una familia colombiana logró finalmente dar sepultura a su hijo, quien había sido víctima del reclutamiento forzado por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) a la corta edad de 14 años. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el menor falleció durante la denominada Operación Berlín, un enfrentamiento militar llevado a cabo entre noviembre de 2000 y enero de 2001 en la zona rural de El Playón, Santander. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) confirmó que el joven había sido sepultado sin identificar en el Cementerio Central de Bucaramanga.

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La identificación del menor fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el INMLCF, con el acompañamiento del Caso 07 de la JEP. Este proceso investiga específicamente los casos de reclutamiento y uso de menores en el contexto del conflicto armado. El cuerpo fue recuperado en mayo de 2023, como parte de las exhumaciones que han permitido encontrar 72 cuerpos de posibles víctimas de la Operación Berlín. Finalmente, la entrega digna a la familia tuvo lugar el 22 de agosto de 2026, en Granada, Meta.

De acuerdo con la JEP, la madre del menor narró que el reclutamiento ocurrió el 4 de abril de 1998 cuando integrantes del Frente 26 del Bloque Oriental de las Farc-EP se llevaron a su hijo de la vivienda familiar en Mesetas, Meta, mientras ella había salido a comprar un cilindro de gas. La familia continuó su búsqueda incansablemente, incluso trasladándose a San Vicente del Caguán durante el proceso de paz entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y las Farc, pero nunca volvió a verlo con vida. Según la JEP, el joven murió en combate el 29 de noviembre de 2000.

La Operación Berlín, desarrollada por las Fuerzas Militares, estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Según información recolectada por la organización Benposta Nación de Muchachos y testimonios de sobrevivientes, muchos de los combatientes eran menores entre los 13 y 17 años. Los relatos apuntan a situaciones traumáticas, pérdida de compañeros y evidencias claras del reclutamiento forzado por parte de las Farc, aspecto negado por la organización en negociaciones previas. La JEP continúa avanzando en la investigación de estos crímenes dentro del marco del Caso 07.

¿Qué significa el Caso 07 en la Jurisdicción Especial para la Paz?

El Caso 07 es un expediente abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfocado en investigar el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. Su objetivo es esclarecer los hechos, identificar responsables y brindar verdad y reparación a las víctimas y sus familias.

¿Cómo identificó la familia a su hijo desaparecido tras la Operación Berlín?

La identificación fue posible gracias al trabajo articulado de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Estas entidades llevaron a cabo exhumaciones, análisis forenses y cotejo de información que permitieron dar con la identidad del menor, quien había sido enterrado como persona no identificada tras la Operación Berlín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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